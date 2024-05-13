«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к Куртуа после матча с «Гранадой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Гранадой» (4:0) обратился к голкиперу Тибо Куртуа. Бельгиец продолжает получать игровое время и восстанавливать форму.

«Я не видел, чтобы ты сильно потел, было мало работы. В следующих нескольких играх тебе понадобится больше минут», – приводит слова Анчелотти издание Defensa Central.

Ранее сообщалось, что специалист может выпустить бельгийца в старте на финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня в Лондоне, несмотря на длительное отсутствие и восстановление вратаря после тяжёлой травмы.

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«Королевский клуб» оформил досрочное чемпионство в Ла Лиге. Это произошло после матча 34-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0), который состоялся 4 мая, а также после поражения «Барселоны» в игре с «Жироной» (2:4) в том же туре. На текущий момент после 35 туров мадридский клуб набрал 90 очков.