Символическая сборная 27-го тура РФПЛ

Игорь Ледяхов выстроил идеальный план под «Спартак». Чтобы сковать (пока) действующего чемпиона, хватило серии решений в стиле Рашида Рахимова, которому помогал Ледяхов – уплотнить центр поля, перейти на 4-5-1 без мяча, отправить в опорку Родолфо, сдвоить фланги, где не давали свободы Промесу и Самедову. А скорости Бериши хватило, чтобы разбить «Спартак» на контратаках. Удивительно, что именно «Ахмат» лучше всех показал, как нужно правильно играть против «Спартака» – на сезонной дистанции грозненцы были одной из худших команд РФПЛ по организации игры без мяча. 0:0 с «Локо» и победа в Тушино на фоне старых проблем – очень достойный результат.

Игорь Ледяхов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У голкипера грозненцев было не так много сложной работы, но Евгений Городов справлялся почти со всем, что летело в его ворота. Городов сделал 6 сейвов после ударов из штрафной, ещё один – после дальнего удара Зобнина, когда «Спартак» поймал кураж. В голе не виноват. Да, грозненцев мы хвалим за крепкую игру в защите, а Городова – за лучшую вратарскую работу тура, но противоречия здесь нет: лишь один сейв, после удара Зобнина в концовке первого тайма, был исключительным (помог выбор позиции), все остальные моменты прилетели после навесов и стандартов, когда шансы атакующей команды значительно ниже.

«Спартак» утратил веру в чемпионство. Болельщики – веру в «Спартак» Тотальный разнос от «Ахмата».

Левый защитник: Хорен Байрамян («Ростов»)

В идеале здесь должен быть другой левый защитник – Милад Мохаммади – но, кажется, мы условились с нашими правилами игры: не больше трёх игроков по итогам тура из каждой команды. Так что чуть ослабим сборную тура и отправим в неё Хорена Байрамяна. Перед стартом весенней части сезона Байрамян был третьим левым латералем «Ростова» после Скопинцева и Макеева, но в последних матчах стал главным. Отлично отборолся против «Рубина» (79% выигранных единоборств), а при подключениях вперёд был самым смелым игроком «Ростова» – сделал 5 обводок, все 5 успешных. Добавил к этому классный навес на Шомуродова, когда казанцев спасла перекладина.

Центральный защитник: Неманья Пейчинович («Локомотив»)

О проблемах «Локомотива» много говорят, но никто не замечает: ротируя и вынужденно меняя Чорлуку, Кверквелию и Пейчиновича, «Локо» засушил 6 из 7 матчей в весенней части сезона. Пейчинович весной был сослан в запас после травмы и выздоровления Ведрана Чорлуки, но против «Уфы» выдал идеальный матч для Александра Бубнова: 132 ТТД, 91% успешных, 10/12 выигранных единоборств, 17 овладеваний мячом (подборы и перехваты). Да, «Локомотив» нечасто оборонялся в домашней игре с «Уфой», но объём работы Пейчиновича при этом – удивительно высокий.

Неманья Пейчинович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Дмитрий Белоруков («Амкар»)

Герой матча, который остался за кадром воскресной жары Премьер-Лиги. «Амкар» в одну калитку выиграл стратегически важный матч у «Тосно», практически обезопасил себя от прямого вылета, а Белоруков съел тосненцев вверху. На самом деле, после травмы Павла Погребняка это несложно: у «Тосно» вообще не осталось игроков, способных цепляться за верховые передачи на уровне Погребняка или Заболотного. Тем не менее Белоруков выиграл 73% единоборств и 83% воздуха – адекватно для центрального защитника.

Правый защитник: Сергей Паршивлюк («Ростов»)

Оба крайних защитника «Ростова» выдали сильный матч – только если Хорен Байрамян при подключениях вперёд был нацелен на навесы в штрафную, то Паршивлюк осознанно заполнял её под замыкание передач. И свой шанс нашёл, открывшись на пустой дальней штанге после навеса Ионова и сравняв счёт. Тут бы всхлипнуть, что Паршивлюка вообще не видит тренерский штаб сборной. Во-первых, атакующие навыки Паршивлюка в порядке, во-вторых, и со своей основной работой против «Рубина» он справился: грамотно выдёргивался в прессинг, когда мяч получал Фёдор Кудряшов, и съел его (Кудряшов выиграл всего 1 единоборство из 8).

Опорный полузащитник: Родолфо («Ахмат»)

Самый незаметный герой победы грозненцев в Тушино. Перевод Родолфо в опорную зону и переход на расстановку 4-5-1 без мяча помогли перекрыть «Спартаку» весь кислород в центре поля – Родолфо стал одним из главных, кто сбил игру красно-белых на фланговые атаки и бесконечные навесы. Оборонительная статистика бразильца в порядке: он выиграл 64% единоборств (лучший результат в команде), трижды успешно отобрал мяч, грамотно двигался в центре и не создавал разрывы между компактными линиями. Бонус – голевая передача, где Родолфо выиграл микроэпизод у Промеса и кинул мяч под бешеный рывок Бериши. Ещё бонус для оценки – только с заменой Родолфо на Плиева «Спартак» начал вскрывать центр через передачи низом.

Центральный полузащитник: Горан Чаушич («Арсенал»)

Тот, чью игру вы не заметили за Артёмом Дзюбой. Против «Зенита» Чаушич выдал очередной сильный матч, не помешала даже непривычная для Горана тактическая роль (Чаушич играл ниже, чем обычно). Серб не включался в агрессивный отбор, но грамотно уплотнял центр и допустил всего одну ошибку – да, когда не перехватил голевой пас на Кузяева. Но на другой чаше весов – серия атак, которые Чаушич начинал правильными передачами вперёд. И два подключения с ударами в перекладину, после одного из которых и забил Дзюба.

Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа («Рубин»)

Своим пушечным ударом Нобоа лишь украсил очередной мощный матч. Оценить эквадорца стоит даже не за шальной гол, а за пас через полполя на ход Резе Шекари, когда «Рубин» должен был забивать и брать три очка в концовке. Нобоа всё увереннее управляет игрой казанцев из глубины поля, а матч с «Ростовом» – новое доказательство, что Кристиан стал главным игроком «Рубина»: 84 паса, 6/7 удачных обводок и 21 единоборство, больше, чем у кого-либо в команде. Важно: даже на фоне таких цифр Нобоа выдал не лучший матч за весну в «Рубине». Он действительно очень хорош.

Левый инсайд: Ахмед Муса (ЦСКА)

Именно благодаря ему ЦСКА поднялся на второе место и остался в «золотой» гонке. Гончаренко усилил игру заменами, Витиньо добавил «армейцам» динамики, но разве это что-то значило бы без голов Мусы? Ахмед вернул ЦСКА в игру ударом под перекладину из неочевидной ситуации, а потом воспользовался редкой ошибкой Виктора Классона в передаче назад. Два гола из двух моментов, когда команде нужно было вытащить сложный, не выигрышный матч – и сразу критика Мусы пошла на спад, а Гончаренко говорит о волшебстве пендаля после «Динамо».

(Раз заговорили о ЦСКА. Однозначно игрок, заслуживший попадание в сборную тура, но пролетевший из-за конкуренции, – Фёдор Чалов. Очень ценю нападающих за незаметную работу на команду, и Чалов в матче с «Краснодаром» выполнял её очень качественно: прессинговал до вратаря, много работал в подыгрыше, сделал серию острых передач. Второй гол Мусы не случился бы без прессинга Чалова. Он не забил, но был гиперполезен – считайте его 12-м в сборной тура.)

Тот самый Муса! Нигериец вытаскивает ЦСКА на второе место ЦСКА добывает волевую победу над «Краснодаром» и одним рывком обходит «Зенит» и «Спартак».

Правый инсайд: Бернард Бериша («Ахмат»)

Атомная бомба, взорвавшая все шансы «Спартака» на золото. Против красно-белых Бериша выдал лучший матч в сезоне: вместе с Уциевым съел Промеса, поломал фланговые зоны «Спартака», сделал 6 удачных обводок, которым аплодировали даже запасные грозненцев, и своим стилем игры решил исход матча. Первый гол в ворота «Спартака» сделал классным финтом против Боккетти, открывшим пустой фланг Комбарова, перед третьим – одним простым, но резким движением отправил Николу Максимовича в аэропорт. Отличный матч Бериши.Только, пожалуйста, не отправляйте Бернарда сразу после матча в топ-клуб – в позиционном футболе без свободного пространства от косовского албанца редко есть толк. Именно вчера, при громадных пустых зонах, Бериша был очень к месту.

Герой главной драмы тура. Мы написали слишком много о Дзюбе — вы разве ещё не вызубрили, что он сделал в воскресенье? Ладно, короткий дайджест: поучаствовал в трёх голевых атаках, заставил защитников «Зенита» паниковать, сделал чучело из Кришито, спас «Арсенал» от поражения, попрыгал перед Роберто Манчини, сжёг все мосты в «Зенит». Насыщенный денёк.