Месть – холодное блюдо. Как Дзюба забивал своим бывшим командам

26.09.2015. «Спартак» – «Зенит» – 2:2

Первый матч Дзюбы против родного клуба. Да ещё и на «Открытие Арене». Наверное, нет такого бранного слова, которое в тот день не прозвучало бы в адрес Артёма от фанатов красно-белых. Нападающий, как и в прошедшем туре РФПЛ в Туле, ответил забитым мячом на 87-й минуте, который спас его команду от поражения. Дзюба точно пробил метров с 10 по мячу, попавшему к нему от Мигеля Данни.

— Всё внутри перевернулось, когда забил своей бывшей команде, – признался Артём после того матча. – Я так этого хотел! Справедливость в этой жизни есть, и я этому очень рад. Только, к сожалению, это не победа. Я очень не хотел проигрывать.

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

ВИДЕО

03.10.2015. «Зенит» – «Ростов» – 3:0

«Ростов» – не «Спартак». Из этой команды центрфорварда никто не выгонял. Первая аренда в ростовский клуб вообще подарила Дзюбе самый результативный сезон в РФПЛ. Однако второй приход в «Ростов», который помог Артёму переждать несколько месяцев до дебюта в «Зените», получился не очень приятным для экс-спартаковца. Курбан Бердыев больше доверял своему воспитаннику Александру Бухарову, а Дзюба чаще выходил на замену и забил всего один гол. В первой игре за петербуржцев с «Ростовом» Дзюба передал привет Бердыеву, внеся своим точным ударом вклад в разгром южан.

ВИДЕО

16.04.2016. «Зенит» – «Спартак» – 5:2

Следующая встреча Дзюбы со «Спартаком» завершилась разгромом красно-белых на «Петровском». Первый тайм остался за гостями из Москвы, но быстрый гол Халка в начале второй половины перевернул игру. «Зенит» было уже не остановить, а Дзюба стал автором победного мяча на 65-й минуте. Кроме того, нападающий сделал голевую передачу на Жозе Маурисио в эпизоде с четвёртым голом сине-бело-голубых.

ВИДЕО

02.10.2016. «Зенит» – «Спартак» – 4:2

В прошлом сезоне матч «Зенит» – «Спартак» на «Петровском» завершился почти с тем же счётом, что и апрельский. Правда, по окончании игры больше всего обсуждали не Дзюбу, а судью Сергея Иванова. Ростовчанин «поплыл» и совершил массу ошибок в обе стороны. Тем не менее, центрфорвард своё дело сделал. На сей раз Артём забил ещё до перерыва, реализовав передачу Роберта Мака.

ВИДЕО

16.04.2017. «Спартак» – «Зенит» – 2:1

Во втором круге весной 2017-го Дзюба впервые проиграл «Спартаку» в составе петербургской команды. Красно-белые по пути к чемпионству убрали с дороги конкурента, добившись минимальной победы на «Открытие Арене». Дзюба сравнял счёт на 66-й минуте после подачи Доменико Кришито с левого фланга и выигранного единоборства у Георгия Джикии. Вот только одного гола центрфорварда «Зениту» оказалось мало даже для ничьи. Был у Артёма шанс и спасти сине-бело-голубых при счёте 2:1, но он не попал в створ ворот с пяти метров.

ВИДЕО

17.03.2018. «Арсенал» – «Ростов» – 2:2

Ещё одна принципиальная игра для Дзюбы. Причина – появление в «Ростове» главного тренера Валерия Карпина, с которым у нападающего был конфликт в период совместной работы в «Спартаке». Артём сделал всё возможное для победы «Арсенала», оформив дубль в ворота Сергея Песьякова. Интересно, что оба гола Дзюба забил на 14-й минуте каждого из таймов. Однако его дубля ростовчанам не хватило, так как в составе гостей двумя голами отметился Алексей Ионов.

ВИДЕО

22.04.2018. «Арсенал» – «Зенит» – 3:3

В Туле болельщики стали свидетелями одного из самых ярких триллеров в истории РФПЛ. Дзюба очень хотел доказать, что Роберто Манчини был несправедлив к нему. В первом тайме Артём поучаствовал в голе Игоря Горбатенко, уйдя во фланг и отдав голевую передачу на полузащитника. Потом туляки пропустили из-за ошибки своего форварда, тем не менее, Дзюба сохранил хладнокровие и отомстил. Всё самое сладкое он оставил на концовку. На 88-й минуте Артём спас от поражения оставшийся вдесятером «Арсенал», добив в сетку мяч, отскочивший от перекладины и голкипера Юрия Лодыгина. Снова гол под занавес матча! Дзюба, несомненно, форвард с самым крепким характером в РФПЛ. Не стоит его злить.

ВИДЕО