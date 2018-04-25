ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА – «Краснодар»
jshweik:
— Организация с аббревиатурой ККК не найдет ничего предосудительного в том, что белый ударил черного.
«Спартак» облажался. Каррера теряет команду?
dagestan11:
— Насколько тяжело притащить на матч с «Ростовом» взрослую свинью на трибуны и на 32-й минуте бросить её на поле?
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче — 5:2
coxswain16:
— У «Ливерпуля» банда прям, как в американских боевиках 90-х. Мусульманин, латинос, африканец. И Милнер в ней суровый белый сержант, без особых талантов, но преданный!
Кафельников: «Ливерпуль» в матче с «Ромой» играет, как «Спартак» в лучшие годы
marty-mcfly:
— «Рома» играет, как «Спартак» в лучшие годы.
А. Егоров: удар Гранквиста в голову Витиньо — несчастный случай
iman19801980:
— Идут двое белых полицейских по кварталу, в котором живет белое население. Видят — лежит негр, весь изрешеченный пулями. Один коп другому: Какое жестокое самоубийство!
Будогосский: решение отстранить Чистякова неверное, это хороший судья
kpmed:
— Чистяков: решение отстранить Будогосского неверное, это хороший руководитель.
Будогосский: спасибо, братан!
Гинер: думаю, это последний сезон Игнашевича. Березуцкие, надеюсь, продолжат
zizuizpitera:
— В последнем туре, в торжественной обстановке, Гинер лично выручит трудовую книжку Игнашевичу!
5:2 в полуфинале Лиги чемпионов. Это «Ливерпуль»
alexsochi77:
— Сборная России может заказывать похоронный марш.
Каррера или Манчини: кто из них больше подходит «Ювентусу»?
moriarti-djeims:
— Ну, Карреру в данный момент больше «старая свиньора» интересует…
dmitrybelikoff:
— Леонид Викторыч, Ваш выход!!! ))))
Тренер Швеции: если Ибрагимович хочет вернуться, он должен связаться со мной
firest0rm:
— Ибрагимович: если тренер хочет поехать со мной на ЧМ, то он должен связаться со мной.
Источник: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри
dachik:
— Да-да, а Каррера отказал «Юве», потому что хочет тренировать Комбарова.
«Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве — 1:3
amkarperm59:
Массимо, с днём рождения.
Ты погасил свечи,
Загадал желание,
Чемпионству сказал:
Давай, до свидания.
Манчини перед матчем с «Арсеналом» помолился и принял причастие в церкви
ieronim123:
— Во имя отца, сына и святого Дзюбы…
Геркус: «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата. Не унываем!
captain:
— «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар»:
— Возьмите чемпионство.
— Нет, что вы, вам нужнее. Предложите другому клубу.
— «Зенит», вы не хотите? Нет? Ну ладно.
— «Краснодар», а вам?
— Не, нам рано пока.
— ЦСКА, догоните?
— Да, мчимся к кубку на скоростных Игнашевиче и Березуцких.
— «Спартак», ну вы то брать будете?
— «Спартааааак», ну куда вас опять не в ту сторону понесло?
— «Локомотив»?
— Не, сейчас брать не будем, а, может, и вообще не будем. А вы всем уже предложили?
Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную
lexa2070:
— Дзюбу стоит брать в сборную только в том случае, если тренерами сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии до турнира станут Карпин, Эмери и Манчини.
Ещенко: где та команда, которой «Спартак» проиграл 0:7? Дошла до полуфинала ЛЧ!
neron2014:
— Если «Тосно» Кубок возьмёт, можно будет сказать, что проиграли будущему обладателю Кубка!