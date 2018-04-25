«Каррера отказал «Юве», потому что хочет тренировать Комбарова»

Новый провал «Спартака», «Ливерпуль» феерит в ЛЧ, а Манчини дошёл до церкви. Это и другое в комментариях читателей.

ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА – «Краснодар»

jshweik:

— Организация с аббревиатурой ККК не найдет ничего предосудительного в том, что белый ударил черного.

«Спартак» облажался. Каррера теряет команду?

dagestan11:

— Насколько тяжело притащить на матч с «Ростовом» взрослую свинью на трибуны и на 32-й минуте бросить её на поле?

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче — 5:2

coxswain16:

— У «Ливерпуля» банда прям, как в американских боевиках 90-х. Мусульманин, латинос, африканец. И Милнер в ней суровый белый сержант, без особых талантов, но преданный!

Кафельников: «Ливерпуль» в матче с «Ромой» играет, как «Спартак» в лучшие годы

marty-mcfly:

— «Рома» играет, как «Спартак» в лучшие годы.

А. Егоров: удар Гранквиста в голову Витиньо — несчастный случай

iman19801980:

— Идут двое белых полицейских по кварталу, в котором живет белое население. Видят — лежит негр, весь изрешеченный пулями. Один коп другому: Какое жестокое самоубийство!

Будогосский: решение отстранить Чистякова неверное, это хороший судья

kpmed:

— Чистяков: решение отстранить Будогосского неверное, это хороший руководитель.

Будогосский: спасибо, братан!

Гинер: думаю, это последний сезон Игнашевича. Березуцкие, надеюсь, продолжат

zizuizpitera:

— В последнем туре, в торжественной обстановке, Гинер лично выручит трудовую книжку Игнашевичу!

5:2 в полуфинале Лиги чемпионов. Это «Ливерпуль»

alexsochi77:

— Сборная России может заказывать похоронный марш.

Каррера или Манчини: кто из них больше подходит «Ювентусу»?

moriarti-djeims:

— Ну, Карреру в данный момент больше «старая свиньора» интересует…

dmitrybelikoff:

— Леонид Викторыч, Ваш выход!!! ))))

Тренер Швеции: если Ибрагимович хочет вернуться, он должен связаться со мной

firest0rm:

— Ибрагимович: если тренер хочет поехать со мной на ЧМ, то он должен связаться со мной.

Источник: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри

dachik:

— Да-да, а Каррера отказал «Юве», потому что хочет тренировать Комбарова.

«Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве — 1:3

amkarperm59:

Массимо, с днём рождения.

Ты погасил свечи,

Загадал желание,

Чемпионству сказал:

Давай, до свидания.

Манчини перед матчем с «Арсеналом» помолился и принял причастие в церкви

ieronim123:

— Во имя отца, сына и святого Дзюбы…

Геркус: «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата. Не унываем!

captain:

— «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар»:

— Возьмите чемпионство.

— Нет, что вы, вам нужнее. Предложите другому клубу.

— «Зенит», вы не хотите? Нет? Ну ладно.

— «Краснодар», а вам?

— Не, нам рано пока.

— ЦСКА, догоните?

— Да, мчимся к кубку на скоростных Игнашевиче и Березуцких.

— «Спартак», ну вы то брать будете?

— «Спартааааак», ну куда вас опять не в ту сторону понесло?

— «Локомотив»?

— Не, сейчас брать не будем, а, может, и вообще не будем. А вы всем уже предложили?

Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную

lexa2070:

— Дзюбу стоит брать в сборную только в том случае, если тренерами сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии до турнира станут Карпин, Эмери и Манчини.

Ещенко: где та команда, которой «Спартак» проиграл 0:7? Дошла до полуфинала ЛЧ!

neron2014:

— Если «Тосно» Кубок возьмёт, можно будет сказать, что проиграли будущему обладателю Кубка!