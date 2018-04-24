«Спартак» облажался. Каррера теряет команду?

Всё даже хуже, чем кажется.

На фотографии ниже — зона команд у раздевалок. На пути у футболистов «Спартака» плакат: «Бейся». Идёшь от него направо – объясняешь болельщикам, почему так бездушно лишил их надежды. Может, извинишься, может, скажешь что-то ободряющее – людям ведь важно любое слово.

Шагнёшь прямо – наплюешь на регламент, на лигу, на людей, на все, что подразумевает ответственность.

«Спартак» в важнейший день выбрал путь трусости, сбежав через чёрный ход что со стадиона, что от чемпионства. И это выглядело не гордо, не трагически, а просто дешёво.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Три проигранных матча подряд Каррера говорит о том, что соперник больше хотел выиграть. Хорошее дело, правда?! С одной стороны тренер вроде берёт вину за поражение себя, но в то же время твердит лишь об отсутствии мотивации у своих игроков.

Он не говорит о физической форме – она ведь у команды всегда в порядке.

Молчит о казусах адаптации тактических изменений – здесь ни слова.

Не сомневается в химии между собой и подопечными – там тоже всё отлично.

«Спартак» утратил веру в чемпионство. Болельщики – веру в «Спартак» Тотальный разнос от «Ахмата».

Всё просто — дело в желании. Получается, у «Урала» игроки взбудоражены безнадёжной погоней за мифическими еврокубками. В «Ахмате» с ума сходят, лишь бы не оказаться близко к стыкам. А спартаковские ребята не очень-то хотят выигрывать Кубок и чемпионство?! Хорошо!

В таком случае Каррера действительно выглядит слишком классным парнем. Его звёзды не бьются, а он принимает на себя их грехи. Но, если присмотреться, в этих отговорках можно заметить штрихи растерянности, лишь закрашенной самым понятными для болельщиков цветом — мотивацией.

Фанаты реагируют: славят тренера и уже находят крайних. После «Тосно» виновником стал Глушаков, который, как теперь выяснилось, испортил всем сезон. Каррера мог поддержать капитана, но сделал эпохальный ход: убрал Дениса и не рассматривал даже на замену. Выбор был рисковым: здесь либо выстреливала новая команда без Глушакова, но с Тимофеевым в ротации, либо демонстрировался настоящий уровень готовности всего коллектива.

— Хуже «Спартака» я при себе не видел, — разочарованно подвел итог Массимо.

Каррера: это самый слабый «Спартак» при мне Каррера взял вину на себя, а Ледяхов признался, что «Спартак» его ничем не удивил.

Да, болельщики ещё могут найти виновного в Комбарове или вспомнить о Реброве. Но после «Ахмата» как никогда нужно сойти с лёгкого пути и углубиться в проблемы, о которых мы пишем с начала сезона.

Вопросы были поставлены давно. Почему эпидемия травм совпала с изменениями в тренерском штабе? Почему никто из приобретённых игроков, не выглядит сильнее нынешних или проданных? Не влияет ли расширение обоймы не самыми сильными и мотивированными футболистами на ситуацию в команде? Сработали ли новые тактические ходы? Все ли в клубе вообще доверяют тренеру и друг другу?

Каррера – интересный, яркий мужик, но он уже не выглядит волшебником, который «решает». Ведь три поражения в решающих матчах с разным составом, разной тактикой и с не самими сильными соперниками – это знак менеджера, который теряет команду.

Для человека с его опытом работы это нормально. Есть надежда, что в «Спартаке» это тоже понимают и не будут принимать поспешных решений. Ведь вина руководства в неудачах ничуть не меньше. Но это уже отдельная история.