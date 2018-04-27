«Арсенал», Китай, «Зенит»… Чьё предложение готов принять ван Гал?

Луи ван Гал готов напомнить о себе миру футбола! После ухода голландца из «Манчестер Юнайтед» казалось, что его карьера завершена. В январе 2017-го он признался в интервью: «В моей семье многое произошло. Не думаю, что я вернусь к тренерской работе». Тогда зарубежные СМИ написали: дочь ван Гала потеряла мужа, поэтому Луи собирается уделить больше времени семье. Однако вчера 66-летний специалист сделал новое признание: «Сейчас мне поступило предложение, от которого я не могу отказаться. Только если в августе-сентябре всё ещё буду без работы, можете считать, что я ушёл на пенсию».

Кого же собирается возглавить ван Гал, побеждавший в Лиге чемпионов с «Аяксом» и завоевавший на клубном уровне два десятка трофеев? Мы выбрали пять возможных вариантов для голландца. Не удивимся, если увидим его даже в чемпионате России.

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«Арсенал»

Скорее всего, в истории с ван Галом речь идёт о клубе английской Премьер-лиги. Причём о клубе достаточно богатом и амбициозном. В декабре 2017-го голландец намекнул, что побудит его опять сесть на тренерскую скамейку: «Вероятно, я больше не буду заниматься клубной работой. Правда, могу сделать исключение, если мне поступит предложение от английского топ-клуба. Тогда у меня будет возможность разобраться с “Манчестер Юнайтед”».

«Арсенал» официально подтвердил уход Арсена Венгера летом. В качестве его сменщиков называли Луиса Энрике, Карло Анчелотти, Патрика Виера, Микеля Артету, Юлиана Нагельсмана и других. Однако теперь появились слухи и про ван Гала. В это верится без труда.

«Зенит»

Самый громкий успех «Зенита» состоялся при голландце – Дике Адвокате. Лучший результат сборной России тоже был при тренере из этой страны – Гусе Хиддинке. Роберто Манчини, судя по всему, покинет Петербург, и не исключено, что руководители петербургского клуба вышли на свободного голландского топ-тренера. «Зенит» в принципе способен сделать солидное предложение по зарплате, от которого непросто отказаться.

В 2008 году, перед финалом Кубка УЕФА с «Глазго Рейнджерс», команда Адвоката провела спарринг с АЗ ван Гала. Луи тогда сказал в интервью: «В Манчестере мои симпатии будут на стороне «Зенита». Адвокат — мой очень хороший друг, поэтому, где бы Дик ни работал, всегда буду его поддерживать. Что скажу, если меня пригласят работать в Россию? Никогда не говори никогда!».

«ПСЖ»

Ещё один вполне реальный вариант для ван Гала – назначение в «ПСЖ». Унаи Эмери будет уволен по окончании сезона, а амбиции парижского клуба по-прежнему связаны с победой в Лиге чемпионов. Говорят, боссы «ПСЖ» склоняются к кандидатуре Томаса Тухеля, вот только немец, в отличие от голландца, не выигрывал еврокубков или хотя бы национальных чемпионатов. Как-то ван Гала спросили про работу в Париже. «Это было бы потрясающе, но не всё так просто, – ответил Луи. – Мне придётся выучить новый язык, ведь у меня проблемы с французским. Общение – самое главное для тренера. Впрочем, «ПСЖ» – команда высокого уровня».

Китай

В последнее время любого титулованного тренера, оставшегося без работы, связывают с Китаем. Там платят такие деньги, что даже Фабио Капелло не выдержал и слез с печи. Ван Гала тоже звали в Поднебесную. Месяц назад голландец раскрыл секрет: «Я по-прежнему получаю предложения каждую неделю. Это невероятно. Совсем недавно я отказался от приглашения из Китая с зарплатой в 25 миллионов евро». Но ван Гал не уточнил, как развивались события дальше. Возможно, после этого какой-то китайский клуб увеличил предложение до 30-40 млн, что заставило тренера передумать.

«Барселона»

В «Барселоне» тренеру способны отрубить голову и после сезона, в котором команда завоюет чемпионство, не проиграв ни одного матча, а также Кубок Испании. Эрнесто Вальверде подтвердит. Пока его не отправили в отставку, но Вальверде до сих пор не может быть уверенным в том, что этого не случится при любых раскладах. Неудача в Лиге чемпионов – слишком сильный удар для Каталонии на фоне побед «Реала».

Ван Гал дважды возглавлял сине-гранатовых и дважды выигрывал с ними Примеру. Он не обижен на «Барсу», в отличие от «Манчестер Юнайтед». Говоря о расставаниях с каталонским клубом, голландец сравнил те истории со своим уходом из «МЮ» и заметил, что «отношение к нему со стороны президента «Барсы» было невероятным, так как не все люди в футбольном мире фальшивы».

Возвращение ван Гала лишь на первый взгляд что-то из области фантастики. Тут уместно вспомнить одно из недавних интервью с Хави. Экс-полузащитник «Барселоны», дебютировавший как раз при Луи, рассказывал о первых тренировках у голландца: «Через два дня после начала работы с ним я подумал: «Кто этот идиот?». Через неделю я уже признавался себе: «А ведь он прав!». Луи ван Гал… Он всегда будет в моём сердце».

Быть может, сегодняшнее руководство «Барсы» обратилось за советом по поводу будущего тренера именно к Хави.