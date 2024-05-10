В ЦСКА ведут переговоры о продлении контракта с Лукиным

ЦСКА ведёт переговоры с защитником Матвеем Лукиным о продлении контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб хочет продлить договор с защитником. Текущее соглашение истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. ЦСКА располагается на восьмой строчке, заработав 39 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 51 очко.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: