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Тен Хаг является для «Баварии» альтернативой на случай отказа Флика — Керри Хау

Тен Хаг является для «Баварии» альтернативой на случай отказа Флика — Керри Хау
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«Бавария» активно ведёт переговоры о назначении бывшего тренером сборной Германии Ханс-Дитер Флика на пост главного тренера мюнхенской команды. Об этом сообщает журналист Sky Deutschland Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, в случае провала переговоров руководство мюнхенского клуба «Баварии» вернётся к варианту с приглашением главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, который является для «Баварии» альтернативой Ханс-Дитер Флику. Отмечается, что представителей нидерландского тренера уже уведомили о планах «Баварии».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Флик открыт к возможному назначению в мюнхенский клуб и положительно относится к возможности вернуться после того, как «Бавария» отказалась от приглашения тен Хага.

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