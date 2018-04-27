«Бешикташ» отказывается доигрывать матч с «Фенербачхе». В чём дело?

Что вообще происходит?

История с прерванным ответным матчем полуфинала Кубка Турции «Фенербахче» – «Бешикташ» получила неожиданное продолжение. Действующий чемпион страны принял решение отказаться от доигровки, что автоматически означает выход в финал его соперника. Напомним, горячее дерби в Стамбуле было прервано на 57-й минуте из-за поведения болельщиков хозяев. В результате потасовки, возникшей между болельщиками «Фенербахче» и запасными игроками «Бешикташа», пострадал главный тренер гостей Шенол Гюнеш. С трибуны прилетел предмет, попавший ему в голову. Гюнеш получил серьёзное рассечение, наставнику наложили швы и отвезли его в больницу. Там 65-летний специалист провёл ночь.

В результате расследования полиция задержала восемь человек, подозреваемых в участии в беспорядках. Федерация футбола Турции, изучив детали конфликта, наказала «Фенербахче» тремя матчами без зрителей и штрафом более чем в 200 тысяч евро.

Почему «Бешикташ» отказывается выходить на поле?

Первый матч на поле «Бешикташа» завершился вничью – 2:2, а ответную встречу прервали при счёте 0:0. Было объявлено, что второй кубковый полуфинал доиграют 3 мая при пустых трибунах. Однако в четверг «Бешикташ» опубликовал на своём сайте официальное заявление, в котором сообщил об отказе выходить на поле. По мнению руководства чемпионов Турции, федерация приняла «неожиданное и грустное решение».

Кажется, Роману Нойштедтеру сломали карьеру сменой позиции Он – не защитник. И это важно понять, пока сборная России только готовится к чемпионату мира.

«Это незаконно, – говорится в заявлении «Бешикташа». – Мы обсудили решение федерации на заседании совета директоров клуба и информируем, что не сыграем. Считаем, этот шаг – достойное проявление воли наших болельщиков. За 115 лет истории клуба «Бешикташ» всегда оставался на поле, проигрывая или выигрывая. Но 3 мая 2018 года нас на поле не будет. Мы готовы принять поражение».

Играли ли в скандальном полуфинале Вагнер Лав и Роман Нойштедер?

Между тем, участники скандальной игры продолжают борьбу за победу в чемпионате Турции. За четыре тура до финиша сложилась ситуация, при которой на золотые медали претендуют сразу четыре команды. Лидирует «Галатасарай» с 63 очками, его преследуют «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир» (по 62 очка), а также «Фенербахче» (60 очков). Отказ от кубкового полуфинала оставит команду Гюнеша без трофея, но облегчат календарь. Иначе «Бешикташ» сыграл бы пять тяжёлых матчей за две недели: 29 апреля с «Галатасараем» в гостях, 3 мая – с «Фенербахче» (переигровка), 6-го – с «Кайсериспором» дома, 9-го – в финале Кубка Турции и 13-го – с «Османлыспором» в гостях. Велик риск остаться с пустыми руками, погнавшись за двумя зайцами.

Напомним, что за «Бешикташ» выступает бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, который перешёл зимой в стамбульский клуб из «Аланьяспора». Бразилец провёл за чёрно-белых 11 матчей и забил три гола, в том числе «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кубковый полуфинал Вагнер Лав пропустил из-за мышечной травмы. За «Фенербахче» в том матче сыграли защитник сборной России Роман Нойштедтер и бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано. На скамейке запасных находились экс-зенитовец Луиш Нету и экс-динамовец Матьё Вальбуэна.