«Русские медведи движутся к победе» Какие слоганы могут быть у сборных

С начала декабря до конца февраля болельщики со всего мира отправляли свои варианты слоганов, под которым их сборные будут участвовать в чемпионате мира. Кроме того, девиз будет нанесён на официальный автобус, на котором будет передвигаться команда. В финал конкурса прошли по три девиза для каждой сборной, и 26 апреля на официальном сайте FIFA началось голосование за лучший вариант. 32 участника, чьи слоганы победят, получат поездку на чемпионат мира (проживание, перелёт и два билета) и возможность сопровождать команду, для которой был придуман девиз.

Голосовать можно до 14 мая, а 24-го уже будут объявлены победители. Ну а пока давайте ознакомимся с предложенными вариантами. Предупреждаем сразу: всё довольно банально.

Проголосовать можно, также перейдя по ссылке.