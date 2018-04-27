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Слоганы сборных на чемпионате мира — 2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Полина Куимова
«Русские медведи движутся к победе» Какие слоганы могут быть у сборных
Осторожно: слишком часто встречаются слова «сердце», «миллионы» и «вместе».
Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018

С начала декабря до конца февраля болельщики со всего мира отправляли свои варианты слоганов, под которым их сборные будут участвовать в чемпионате мира. Кроме того, девиз будет нанесён на официальный автобус, на котором будет передвигаться команда. В финал конкурса прошли по три девиза для каждой сборной, и 26 апреля на официальном сайте FIFA началось голосование за лучший вариант. 32 участника, чьи слоганы победят, получат поездку на чемпионат мира (проживание, перелёт и два билета) и возможность сопровождать команду, для которой был придуман девиз.

Голосовать можно до 14 мая, а 24-го уже будут объявлены победители. Ну а пока давайте ознакомимся с предложенными вариантами. Предупреждаем сразу: всё довольно банально.

Проголосовать можно, также перейдя по ссылке.

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