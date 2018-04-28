Лучший полузащитник весны в РФПЛ. У Бердыева он снова расцвёл

Этой весной Кристиан Нобоа компенсирует всё несыгранное и несделанное в первой части сезона. Когда Курбан Бердыев покинул «Ростов», Нобоа метался между Казанью и Санкт-Петербургом, но принял неверное решение, и хуже стало всем. «Зенит» тем же летом взял Леандро Паредеса, игрока схожих функций, сильных и слабых сторон. Даже когда Паредес уставал или садился в запас, Нобоа не получал время: Роберто Манчини банально перестраивал тактику и состав в сторону более разрушительного, как в Краснодаре (тройка полузащитников Кузяев-Краневиттер-Ерохин). Ещё один Паредес тренеру не был нужен.

«Рубину» было даже хуже, чем Нобоа. Почти всю первую часть сезона, с редкими позитивными сдвигами, казанцы плохо двигали мяч вперёд и очень тяжело создавали моменты. Даже стартовый прессинг соперника сковывал «Рубин»: три центральных защитника натужно принимали решения, опорник над ними – М’Вила, Оздоев, Сонг – плохо открывался под них. Вариативность «Рубина» в начале атаки была минимальной. Защитники заряжали длинную передачу в сторону Канунникова или Азмуна, или же выпиливали диагонали на фланги. Если не получалось – пасовали друг другу, пока соперник не провоцировал длинный пас вперёд.



Оборона «Рубина» на цифрах была хороша уже в первой части сезона, игру руинили только индивидуальные ошибки защитников – Наваса, Граната, Сигурдссона. Но контроль мяча давался «Рубину» плохо. По Packing-статистике, то есть по командному продвижению мяча вперёд, казанцы не были совсем плохи – до зимнего перерыва они шли на 9-м месте в лиге. Но по Impect, то есть по количеству отрезанных защитников, были 15-ми. Хуже – только безнадёжный СКА.

В зимнее трансферное окно полузащита «Рубина» полностью обновилась, и главное, что дал Кристиан Нобоа – конкретику в развитии атак. Схематично казанцы расставляются при начале атаки так же, с тремя защитниками и одним игроком над ними, но чистокровного опорного хава заменил глубинный плеймейкер в лице Нобоа. Эквадорец резко улучшил качество билд-апа «Рубина» за счёт нескольких качеств:



1. Его длинный и диагональный пас – самый точный среди игроков «Рубина» и один из самых точных вообще в РФПЛ.



2. Когда его накрывают персональным прессингом, Нобоа понимает, где нужно открыться, чтобы всё-таки получить мяч, и чувствует, как тройка защитников «Рубина» растягивает прессингующих игрой в пас.



3. У Нобоа высокая скорость принятия решений – как минимум для Премьер-Лиги. Важнейший пункт для доминирования в центре поля, особенно учитывая, что у подавляющего большинства полузащитников в РФПЛ с этим проблемы. Так, при всём таланте Александра Головина и шуме вокруг него очевидны проблемы Головина в ситуациях, когда нужно быстро принять решение – «армеец» делает очень много лишних касаний, а первым касанием расстаётся с мячом очень редко. Нобоа намного быстрее работает в таких ситуациях.



При этом очевидно, что Нобоа образца «Зенита», убитый отсутствием игровой практики, казанцам тоже не помог бы, но эквадорец приехал в «Рубин» предельно мотивированным. Курбан Бердыев говорил об этом, когда Нобоа только-только вернулся в Казань: «Он функционально вернулся плохим, неготовым играть. Но желание играть… Я вижу в голове, что это другой Нобоа. Это Нобоа, который хочет, и это очень важно. Потому что Кристиан, который хочет и который просто удовлетворен, это разные игроки».

Главный побочный эффект трансфера Нобоа – вокруг эквадорца раскрылись новички, чьи тактические задачи подстроили под Кристиана. Самый яркий пример – Ивелин Попов. В «Рубине» болгарин играет в свободной роли и сам часто раскручивает атаки через центр, но когда Нобоа получает мяч в глубине, Попов открывается, как второй нападающий, на одной линии с Азмуном. Тогда у «Рубина» есть чёткий план: мягкая вертикальная передача Нобоа верхом, скидка Азмуна, оттянувшего на себя защитника, и удар Попова – так казанцы уже неоднократно создавали моменты и забивали в текущем сезоне.

Это же правило работает с полузащитниками «Рубина». Павел Могилевец, которого КББ ценит прежде всего за игру без мяча, полностью разгружен и выполняет только свои привычные задачи – открывается в правильных зонах, качественно прессингует, страхует Нобоа. Игорь Коновалов, купленный зимой у «Кубани», тоже нацелен в первую очередь на игру без мяча. Их задачи в созидании вспомогательные, но с главной – страховать Нобоа, маскировать его ошибки – Могилевец, Коновалов, а также Подберёзкин при обороне справляются.

Нобоа сделал атаки «Рубина» более умными – одним пасом он превращает стерильный контроль в опасную ситуацию у чужой штрафной. Вертикальными передачами он помогает Азмуну и Попову подготовить ударную ситуацию. Диагоналями – готовит ситуацию под навесы крайних защитников, чьи рывки Нобоа своевременно награждает передачами. Цифры подтверждают повышенное влияние Кристиана на команду: за 7 весенних матчей Нобоа отрезал передачами 574 соперников. Это второй результат во всей Премьер-Лиге, лучше статистика только у Владимира Граната (600 Packing).



«Тот «Рубин», в котором мы играли в 2008-2009-м сильно отличался и по манере игры, и футболисты были совсем другие. Сейчас же у нас совершенно другая тактика», – сказал Нобоа перед первым матчем после возвращения в «Рубин». Это действительно так: сейчас Курбан Бердыев ищет, как одновременно построить защиту уровня и качеств «Ростова» вместе с атакой, которую он хотел в 2011-м. Вы же помните, как громко Бердыев тогда анонсировал переход команды на атакующую игру? Сейчас переход выглядит гораздо более очевидным, и Кристиан Нобоа – главный, кто его обеспечивает.