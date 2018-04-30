Безумные банеры из Шотландии и десятки тысяч людей на поле в Швейцарии. И «Барселона».

3 команды в Европе стали чемпионами. Как это было

«Барселона»: Месси и Суарес спасли праздник Иньесте

Упустить 2:0 с 18-й командой чемпионата – это, пожалуй, худший способ стать чемпионом. Именно поэтому, хотя «Барселону» устраивала ничья в Ла-Корунье, команда в последние 10 минут разорвала соперников. Разрывали двое: Месси и Суарес. Матч стоит пересмотреть хотя бы ради их перепасовок в чужой штрафной. Ну и ради Иньесты, конечно. Для «Барселоны» это седьмой чемпионский титул за 10 лет.

Три гола Месси и три ассиста Суареса: вам тоже кажется, что их поменяли местами? На самом деле, всё могло быть по-другому. Просто Суарес давал пас там, где мог и сам бить по воротам. Когда на поле появился Иньеста, зрители на «Риасор» устроили овацию. Многие встали. Великий Андрес, перед которым недавно извинилась редакция France Football за отсутствие «Золотого мяча».

После матча игроки, тренеры и остальной штат «Барсы» крутили хоровод посреди поля.

Подробнее о том, как «Барселона» стала чемпионом – в нашем отчёте.

Хет-трик Месси, три голевых паса Суареса. «Барселона» стала чемпионом красиво! У каталонцев по-прежнему нет поражений в этом чемпионате Испании.

«Селтик»: лучший способ стать чемпионом

Чтобы гарантировать титул за три тура до конца чемпионата, «Селтику» было необходимо выигрывать дерби старой фирмы. Принципиальный матч, в котором турнирное положение команд не имеет никакого значения… Хотя, стоп. Нет, в последние годы «Рейнджерс» — самый удобный соперник для чемпионов. В 10 матчах восемь побед. И «Селтик» сделал это: вынес «Рейнджерс» 5:0.

«Джерс» держались в первом тайме: минимально проигрывали, но отвечали атакой на атаку и были в игре. Но пропустили сразу два гола в раздевалку, причём одинаковых: Эдуард и Форест по очереди заставили выглядеть защитников максимально глупо, раскидав их финтами на левом углу штрафной и пробив под дальнюю штангу. Сюрреалистически похожие голы. И гости смирились. Во втором тайме они пропустили ещё дважды. К концу матча гостевая трибуна выглядела вот так.

Есть одно обстоятельство, которое сделал матч ещё более сюрреалистичным. Две недели назад эти команды встречались в кубке, и «Рейнджерс» уступил 0:4. На следующем матче фанаты вывесили на трибуне баннер.

«Мы заслуживаем большего» — было написано на нём. Их можно понять, но вчера болельщики «Селтика» не упустили случая посмеяться. «Вы ничто, и ничего не заслуживаете» — было написано на банере на фанатской трибуне хозяев после победы. Жёстко.

Другие банеры были не лучше. «Вы бьётесь в агонии» — классическая кричалка фанатов «Селтика» со времён 60-х, рядом с надписью изображены игроки «Рейнджерс» и капитан «Селтика» Скотт Браун.

«Селтик» стал чемпионом седьмой раз подряд. Микаэль Люстиг отпраздновал это в фуражке, которую он снял с сотрудника службы безопасности.

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Тем временем сотрудник службы безопасности делает селфи с тренером «Рейнджерс» Грэмом Мёрти. Да, там своя атмосфера.

«Янг Бойз»: вечеринка прямо на поле

Даже шотландской атмосфере далеко до Швейцарии. «Янг Бойз» обыграл «Люцерн» и стал чемпионом. Впервые за 32 года. Дополнительный праздник для всей Швейцарии: чемпионат наконец выиграл кто-то, кто не «Базель» (впервые за восемь лет). И началось безумие.

Нет, это не пожар.

Тысячи людей бросились на поле.

Видео. Попробуйте найти поле.

Некоторые остались наверху. Наверху тоже весело.

«Вот это я понимаю, вторжение на поле», — пишет болельщик. Добавить нечего.

Бонус: «Црвена Звезда»

Многотысячная толпа на поле однажды случилась и после чемпионства «Црвены Звезды». Причём здесь это? При том, что «Црвена Звезда» тоже завоевала титул вчера вечером. Но обошлось без вторжений болельщиков: титул был выигран в гостевом матче. Зато фанаты остановили клубный автобус под Белградом и отпраздновали вместе с игроками.