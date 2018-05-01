Символическая сборная 28-го тура РФПЛ. Версия «Чемпионата»

Оказывается, качественный комбинационный футбол можно сочетать со здоровым прагматизмом – у Мурада Мусаева это получается. «Краснодар» заиграл в более вертикальном стиле, спокойно комбинируя традиционный стиль с длинными передачами на ход, и стал чаще обороняться. Команде от этого только лучше, и матч с лидером (пока не чемпионом) это доказал. «Краснодар» был хорош и в позиционках, и в быстрых атаках, почти не пускал «Локомотив» в штрафную и осознанно атаковал через левый фланг, найдя у соперника проблемную зону.

«Локомотив» испугался чемпионства. По крайней мере, пока С такой игрой трофей силой не забрать.

Главный, кто сохранил ЦСКА в зоне Лиги чемпионов. Статистически Акинфеев выдал… нормальный, но не топ-матч – 3 сейва из штрафной – но как минимум однажды откровенно спас «армейцев», когда после углового бил Доменико Кришито. Вдобавок очень уверенно играл на выходах из ворот при многочисленных подачах. Очень, очень крутой вратарский матч.

«Зенит» лишился шансов на чемпионство. Как это было «Локомотив» больше всех доволен ничьей в Санкт-Петербурге.

Левый защитник: Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Съел всех, кто атаковал через его фланг, и закусил Владиславом Игнатьевым, которого мучил в атаках «Краснодара». Эквадорец составил классную связку с Вандерсоном, помог доминировать на левом фланге, искал моменты и сам – трижды пробил по воротам. Да, пенальти заработал другой крайний защитник, Сергей Петров, но вклад Рамиреса в атаку «Краснодара» на дистанции всего матча значительно выше.

Центральный защитник: Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Король сложного матча «Спартака» в Перми. Быстрым голом Боккетти придал «Спартаку» уверенности, что было важно красно-белым с их сложным психологическим состоянием. А потом – качественно снимал верх против одной из самых мощных команд РФПЛ. У Боккетти 80% выигранных единоборств вообще и 100% выигранных воздушных (5 из 5) – отличная статистика против такого соперника, как «Амкар».

Центральный защитник: Себастьян Хольмен («Динамо»)

Специально под «Рубин» Дмитрий Хохлов перестроился на схему 5-4-1 и сковал атаку казанцев – дополнительный центральный защитник помешал Азмуну и Попову разыгрывать привычные комбинации перед штрафной и внутри. Хольмен, редко играющий весной, отлично вписался в тактический план. Швед начинал атаки первым пасом (точность передач – 86%, Хольмен сделал серию классных диагоналей и вертикальных передач на ход) и на чтении игры блокировал перспективные атаки «Рубина». Особенно это бросалось в глаза при переходе «Динамо» на схему 4-2-3-1, когда у казанцев появилось больше свободы. Хольмен 12 раз овладел мячом (перехватил, отобрал, подобрал), а «Динамо» в целом спровоцировало «Рубин» на худший матч сезона по качеству игры в атаке – 0,19 xG за игру.

Правый защитник: Игорь Смольников («Зенит»)

Внезапно стал важным источником остроты в матче с ЦСКА. Смольников стал лучшим по количеству передач в команде (68), и если с навесами Игорь перебарщивал, то передачи низом на ход, разрезавшие защиту, у Смольникова неплохо проходили. Подключаясь вперёд, защитник «Зенита» выполнял ещё и отвлекающую роль: стягивал на себя внимание Щенникова, давая более свободно двигаться с мячом и без мяча Ригони. Смущая ЦСКА своим присутствием у штрафной, Смольников дважды незаметно помог «Зениту» создать голевые моменты.

«Зенит» сыграл свой лучший матч весной. Роберто Манчини прав Сергей Титов внезапно защищает тренера «Зенита» за его слова. Да, такое возможно.

Опорный полузащитник: Аяз Гулиев («Ростов»)

Незаметный герой победы «Ростова» над «Тосно». И до красной карточки Макарова, и после «Ростов» качественно использовал контрпрессинг, отбирая мяч сразу после его потери, и главным двигателем контрпрессинга стал Аяз Гулиев. После потерь Гулиев ускорялся на мяч и неоднократно провоцировал потери «Тосно», причём не обязательно сам отбирал или перехватывал мяч – он вынуждал соперников ошибаться банально резким движением.

Центральный полузащитник: Роман Зобнин («Спартак»)

В Перми Зобнин подъехал с новым доказательством, что готов вписаться в любую тактику на любой позиции. «Спартак» перестроился на 3-5-2, а Зобнин стал крайним центральным хавбеком с расширенными функциями – помогал Фернандо при начале атаки, а при доставке мяча на фланг ускорялся к штрафной. Если оставлять за скобками Боккетти и Кутепова, стал лучшим игроком «Спартака» по проценту выигранных единоборств (61%), добавил к этому 3 острых паса и 5 попыток обводки – больше, чем у вечно тянущего одеяло на себя Промеса.

Без Глушакова, Комбарова и Пилипчука, но с 3 очками. «Спартак» выиграл в Перми По итогам 28-го тура «красно-белые» точно останутся в лигочемпионовской зоне.

Левый полузащитник: Вандерсон («Краснодар»)

При Мураде Мусаеве Вандерсон прописался в основном составе «Краснодара», а против «Локомотива» стал главной частью тактического плана. Южане часто катили атаки через фланг Игнатьева, а Вандерсон в подобных атаках был главным действующим лицом и привычно много шёл в дриблинг (6 удачных обводок). В голевых атаках Вандерсон не поучаствовал, но его пас из глубины, выведший Смолова на ворота в конце первого тайма – конфетка: «Краснодар» должен был забивать уже тогда.

Атакующий полузащитник: Эльдор Шомуродов («Ростов»)

Конечно, Шомуродова было бы правильнее вписать нападающим, но вакансия на острие атаки занята – так что добавим узбекистанца на непрофильную позицию. Только в конце апреля Шомуродов забил первые голы за «Ростов», и сразу два – в ворота «Тосно». В мощи и цепкости он слабее другого нападающего команды, Бьорна Сигурдарсона, но понимание, где надо оказаться, чтобы пробить по воротам или разыграть комбинацию, на том же уровне. Не зря Шомуродов в позиционных атаках неоднократно проделывал движения, свойственные Сигурдарсону.

Правый полузащитник: Сергей Ткачёв («Арсенал»)

Гиперактивный матч Ткачёва против «Анжи». 7 ударов, 5 ключевых передач, 2 голевых – самый мощный статистический улов тура. Причём два ассиста Ткачёва переоценивать не стоит (пас Берхамову, не обостряющий ситуацию, и подрезка головой), показательнее его качественные мягкие навесы в сторону Дзюбы, после которых «Арсенал» традиционно достаточно создавал.

Ну, тут всё очевидно. Свою злость на пропуск матча с ЦСКА Смолов выплеснул, как только отбыл фейковую дисквалификацию, и «Локомотив» попался под горячую руку. Смолов нанёс 9 ударов за матч и, если верить xG-метрикам Understat, наиграл даже больше чем на два забитых мяча (2,14 xG). Голы только на первый взгляд кажутся простыми: пенальти Смолова явно изучал Гилерме, и неотразимый удар в девятку ещё надо было нанести, а ошибку Пейчиновича Смолов подкараулил, включившись в прессинг – при Шалимове это вообще было редко свойственно форварду.