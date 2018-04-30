«Локомотив» испугался чемпионства. По крайней мере, пока

До начала игры уверенность в том, что «Локомотив» станет чемпионом именно в Краснодаре и сегодня стала какой-то совсем зашкаливающей. Болельщики говорили о «главном выезде десятилетия», набиваясь в самолёты и штурмуя поезда южного направления, журналисты, которые не собирались ехать на эту игру, отправлялись в жаркий Краснодар большими группами, комментаторы выкладывали в инстаграмм посты об игре, где о титуле говорится, как о почти свершившемся факте. Всё это усиливалось резким перепадом настроения: до последнего момента не верилось, что чемпионство «Локомотива» вот оно, уже почти стало реальностью.

Предэйфорийное красно-зелёное настроение легко входило в противостояние с разумом. «Локомотив» приехал в гости к амбициозному «Краснодару», который ещё не потерял шансов в борьбе за попадание в Лигу чемпионов (наоборот, их стало чуть больше после ничьей ЦСКА и «Зенита»), и к молодому тренеру, которому нужно зарабатывать авторитет у местной публики, которая с каждым днём становится всё требовательнее. За красно-зелёных была статистика, согласно которой они — лучшая команда страны по игре на выезде, а «Краснодар» лишь чуть больше половины очков из 39 возможных в 13 домашних матчах, но не болея за «Локо», я сохранял холодную голову и уверенность, что гостям будет сложно стать чемпионами уже в последний день апреля.

«Краснодар» — «Локомотив» — 2:0. Чемпионство пока откладывается. Как это было «Краснодар» отложил как минимум на тур чемпионство «Локо» и вернулся в борьбу за место в Лиге чемпионов.

Первое же важное действие на поле подсказало «Локомотиву», как действовать в этой игре. Капитан хозяев Гранквист получил желтую за срыв атаки, а если центральный защитник оказывается на карточке, старайся лезть через него в контратаках. Юрий Семин определил для команды основную задачу в матче: перекрыть центр, где соперник наиболее силен. Однако эта стратегия имела оборотную сторону: команда могла начать играть слишком осторожно. Красно-зеленые проверяли ворота Синицына исключительно дальними ударами. Фарфан, Денисов и Миранчуки били и моментально откатывались на свои позиции, но только один удар получился более-менее опасным — Синицын, накрывая мяч, выбежал с ним за линию поля.

Основную задачу «Локомотив» при этом решал и не давал «Краснодару» развивать атаки через центр. «Быки» сбивались на индивидуальные действия, злой-злой Фёдор Смолов дважды не попал в ближний, а самую опасную возможность имел Перейра — мяч разминулся с перекладиной на несколько сантиметров. Хозяева в створ категорически не попадали, и первый тайм прикатился к перерыву растоптанным, как бумажный самолетик в толпе противников закрытия Telegram. Чемпионство «Локо» вроде бы по-прежнему висело в воздухе, но забирать его силой лидер таблицы не решался.

И после перерыва ситуация не поменялась. «Краснодар» распознал оторопь команды, которая много лет не становилась чемпионом, и усилил давление. Юрий Сёмин после игры скажет, что матч был хорошим, но вряд ли он действительно так думает. «Локо» не выбили зубы — команда будто боялась сама предъявить свою улыбку, как у Роберто Фирмино.

И конечно, когда речь идет о неуверенности и недостатке агрессии, все решили индивидуальные ошибки. Одна привела к пенальти, а вторая, у Неманьи Пейчиновича, подвела жирную черту под главой о железнодорожных чемпионских сомнениях. Детская ошибка, и Фёдор Смолов, по-прежнему злой-злой после несправедливой дисквалификации, выступает в роли палача. 2:0 — «главный выезд десятилетия» откладывается на неопределенный срок.

«Локо» по-прежнему даже не без пяти минут — без тридцати секунд чемпион. Однако несколько подряд сухих в нападении матчей и общая неуверенность команды готовы начать очередной виток дискуссии о том, как же в России становятся чемпионами — когда ты лучше остальных или все же когда остальные еще хуже. Трофеи забирают силой, которой у «Локомотива» на финише сезона не видно.