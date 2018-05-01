Вопрос дня. Будете ли вы болеть за «Зенит»?

Поражение «Локомотива» в игре с «Краснодаром» и ничья ЦСКА и «Зенита» именно этого болельщики «Спартака» хотели от 28-го тура. Теперь команда Массимо Карреры снова на втором месте и сохраняет шансы на чемпионство. Правда сейчас «Спартаку» очень нужно чтобы «Зенит» не проиграл в матче с «Локомотивом». А нужно ли это многочисленным поклонникам «Спартака»? Будут ли они болеть за питерский клуб?



Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Ничего анти-футбольного и зазорного нет в том, что болельщики одной команды, будут поддерживать не свой любимый клуб, а тот, который может отобрать очки у лидера. Поэтому нормально если спартаковские болельщики будут желать победы «Зениту» над «Локомотивом».

Валерий Рейнгольд, чемпион СССР в составе московского «Спартака»:

— Не согласен, я буду болеть только за «Спартак» и переживать о его успехе. Команде необходимо набрать шесть очков в двух оставшихся матчах, чтобы попасть в Лигу чемпионов сразу на групповой этап. Объективно оценивая – «Локомотив» заслужил это чемпионство, поэтому не надо болеть за «Зенит» или «Арсенал». Надо болеть за «Спартак» и его победу.



Александр Панов, бывший нападающий «Зенита», болеющий за «Спартак»:

— За «Спартак» болеть будем всегда, но и будем болеть за «Зенит», чтобы он отобрал очки у «Локомотива». Нужна победа питерцев, ведь ничья даст возможность «Локо» сыграть вничью с «Арсеналом» и стать чемпионом. В случае поражения от петербуржцев «Локо» подойдёт к матчу с «Арсеналом» на трясущихся ногах, и там может произойти что угодно. Пока болеть будем за «Зенит», чтобы его победа дала шанс всем командам бороться за Лигу чемпионов.



Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Прежде чем болеть за «Зенит» в матче с «железнодорожниками» нужно посмотреть на свою команду. У болельщиков «Спартака» есть некая эйфория. При удачном стечении обстоятельств начинают праздновать победу раньше, чем она состоялась. Я вообще не уверен, что «Спартак» обыграет «Ростов» и «Динамо».

Денис Мацуев, болельщик «Спартак» и один из самых знаменитых пианистов мира:

— Никогда не ориентируюсь на результаты чужих команд, нужно думать о себе в хорошем смысле этого слова. Я остаюсь болельщиком «Спартака» даже в самые неприятные моменты. Без удачи ничего не может быть, как в футболе, так и в нашем деле. Если «Зенит» выиграет, то интрига сохранится, а потом нужно будет болеть за Дзюбу и Ко.



Амир «Профессор» Хуслютдинов, известный болельщик «Спартака»:

— Переживать и болеть за «Зенит» никто не будет, нужно болеть за свою команду. Мы всё сами потеряли. Нужно взять очки и смотреть на ситуацию в остальных играх. Болеть за «Зенит» точно не будем. Питерский клуб – это главнейший враг. При всей ненависти к «Динамо» и ЦСКА, я уважаю эти команды из «старой фирмы», у них много титулов. «Зенит» — это деньги «Газпрома».



Сергей Белоголовцев, болельщик «Спартака» и актёр:

— А я буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом», несмотря на всё моё негативное отношение к этой команде. Мне кажется это абсолютно нормальным для болельщика команды, которая мечтает снова стать чемпионом страны. Люди болеют за команды, которые должны остановить их соперников. Это происходит во всём мире и это нормально. Но мне за «Зенит» будет болеть очень трудно.



Евгений Кафельников, болельщик «Спартака» и олимпийский чемпион:

— Пока не знаю буду ли болеть за «Зенит». Всё будет зависеть от игры «Спартак» — «Ростов». Если состав будет как против матча с «Амкаром», то верю в победу москвичей, а если как с «Ахматом», то не нет. Замена Глушакова и Комбарова сыграла ключевую роль.

Мнения читателей

piatnytsa:

— А «Зенит» будет болеть за «Ростов»



sturmgeschutz:

— Болеть можно только за один клуб.

За свой.



luberfanatik:

— Раскладов куча, но всё равно, всё в ногах «паровозов»



anvadica:

— Я тоже буду заставлять себя болеть за «Зенит». Но как только игра начнется, болеть буду за «Локо», уверен в этом. Потому что сердцу не прикажешь. Уж слишком велика неприязнь к этому газпром-распил-проекту...



deniska79:

— Будем болеть за «Зенит» и плевать на «Спартак» и на иуду!!!



sirrnick:

— А вот вся Тула будет болеть за «Локо»! Ибо нафига им второй год подряд без ворот оставаться?)))