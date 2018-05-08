Федя — решала. Фёдор Чалов – MVP 29-го тура

Вот и 29-ый тур Премьер-Лиги подошёл к концу. Теперь точно с уверенностью можно сказать, что московский «Локомотив» — чемпион страны сезона 2017/2018. Но на этом борьба в чемпионате не заканчивается, особенно за зону еврокубков. Продолжаем следить, а пока, «Чемпионат» совместно с РФПЛ выбрал самого-самого игрока, проявившего себя в этом туре.

Голосование неизменно и осуществляется по следующим правилам:

По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.

После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

Если в прошлом 28-м туре блистал Фёдор Смолов – футболист собрал все 12 голосов экспертов жюри, то в этом 29-туре на посту лучшего из лучших его сменил тёзка — нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Дополнительные баллы Фёдору принесли читатели «Чемпионата», голосовавшие на странице спецпроекта и во «ВКонтакте».

Фёдор Чалов, как и в прошлом сезоне, проводит ударную весну. Вот и в матче против тульского «Арсенала» он разразился хет-триком и двумя голевыми передачами. На наш взгляд, это хорошая заявка на попадание на домашний чемпионат мира.

Чалов — Заболотный — 7:0 весной. Черчесов оценит? Если в списке сборной вновь не окажется Фёдора Чалова, но будет незабивающий форвард «Зенита», это станет поводом серьёзно задуматься.

Второе место занимает нападающий «Спартака» Квинси Промес, в этом туре он получил 11 баллов от экспертов и читателей. Квинси провел отличный матч против «Ростова». Был активен и закрепил победу «Спартака». «Антошка», как его называют болельщики красно-белых, вновь стал лучшим бомбардиром. Не обошлось без помощи партнёров. Проход Зобнина, пас Ханни на Промеса — гол может побороться за звание одного из самых красивых, если не в сезоне, то хотя бы в этом туре.

Карпин не обидел «Спартак». Главное о матче экс-чемпиона с «Ростовом» Для Валерия Карпина встреча со «Спартаком» – большое разочарование.

Третье место занимает нападающий «Локомотива» — Эдер. В 2016 году португалец лишил всех фанатов сборной Франции радости победы на домашнем чемпионате Европы, а в этом туре болельщиков ближайших преследователей «Локомотива» в борьбе за чемпионство. Антонио просто сделал «Локомотив» чемпионом спустя 14 лет. Вряд-ли тут ещё нужны слова.

Танцы Ротенберга и пение Баринова. «Локомотив» отметил чемпионство дома Праздновали устало, но довольно жарко.

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Чалов, Эдер, Муса;

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Чалов, Эдер, Промес;

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Чалов, Эдер, Промес;

Алексей Сафонов, футбольный агент: Чалов, Эдер, Промес.

РФПЛ

Эдер, Чалов, Крицюк.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Чалов, Эдер, Промес;

Константин Генич, «Матч ТВ»: Чалов, Муса, Крицюк;

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Чалов, Промес, Гилерме;

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Денисов, Панченко, Чалов;

Денис Целых, «Чемпионат»: Денисов, Головин, Чалов;

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Чалов, Промес, Крицюк;

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Чалов, Промес, Крицюк.

Читатели

Эдер Антонио («Локомотив») – 1080 – 3 дополнительный балла;

Квинси Промес («Спартак») – 992 – 2;

Федор Чалов (ЦСКА) – 948 – 1.

«ВКонтакте»

Фёдор Чалов (ЦСКА) — 4144 (45,7%) – 3 дополнительных балла;

Квинси Промес («Спартак») — 1604 (17,7%) – 2;

Александр Головин (ЦСКА) — 1098 (12,1%) – 1.

Итоги 29-го тура РФПЛ:

Фёдор Чалов (ЦСКА) – 16

Квинси Промес («Спартак») – 11

Антонио Эдер («Локомотив») – 9

Станислав Крицюк («Краснодар») – 4

Ахмед Муса (ЦСКА) – 2

Игорь Денисов («Локомотив») – 2

Александр Головин (ЦСКА) – 2

Кирилл Панченко («Динамо») – 1

Маринато Гилерме («Локомотив») – 1