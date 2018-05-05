Карпин не обидел «Спартак». Главное о матче экс-чемпиона с «Ростовом»

Первый раз Карпина

Валерий Карпин впервые сыграл против «Спартака». После того, как он покинул клуб, раскрутивший его и как футболиста, и как тренера, Карпин возглавлял команды, которые далеки от «Спартака», как Нарва от Сан-Себастьяна. Правда, Валерий Георгиевич противостоял фарм-клубу красно-белых в ФНЛ с «Торпедо» из Арзамаса. Проиграл два матча из двух (1:2 и 0:1).

В сегодняшнем «Ростове» вообще хватает людей прошедших через «Спартак». Когда Карпин принял южан, его спросили о возможных трансферах игроков из состава чемпиона. «По-моему, бывших спартаковцев в «Ростове» и так слишком много – перебор уже», – ответил Карпин. Тем не менее, взял у «Спартака» Аяза Гулиева. Сегодня полузащитника в заявке ростовчан не было, как и ещё одного арендованного – Александра Зуева. В основу попали Сергей Паршивлюк и Александр Гацкан, а Сергей Песьяков и Евгений Макеев начали встречу на скамейке запасных.

Пашалич превращается в защитника

Игроки «Спартака» выходили на поле уже зная, что они потеряли и не смогут защитить чемпионский титул. Возможно, это чуть-чуть сбило настрой, но путёвка в Лигу чемпионов была всё ещё в их руках. Массимо Каррера, как и в Перми, подготовил под соперника схему с тремя центральными защитниками, неожиданно превратив в одного из них Марио Пашалича. Кадровые проблемы вынуждают итальянца экспериментировать. В первом тайме с несыгранностью такой линии обороны «Спартака» можно связать только момент Эльдора Шомуродова на 7-й минуте, когда узбекский нападающий «Ростова» избежал офсайда и мог забить. В целом же трио Таски – Пашалич – Кутепов действовало, пожалуй, не хуже и не лучше, чем любое другое сочетание защитников красно-белых. Сверхзадач ростовчане не ставили.

Скопинцев становится нападающим

Впрочем, у Карпина кадровых проблем тоже достаточно. Повреждения Тимофея Калачёва, Алексея Ионова и Бьорна Сигурдарсона (все трое остались в запасе) изменили группу атаки «Ростова» до неузнаваемости. Гости начали встречу с парой Шомуродов – Скопинцев впереди. Видимо, главный тренер рассчитывал на голевое чутьё и хороший удар Скопинцева с левой. Однако номинальный защитник терялся на непривычной позиции. Дмитрий просто не успевал думать, как форвард. В паре-тройке перспективных моментов он то отпускал мяч на дриблинге, то спешил с принятием решения и всё портил. По ходу игры Карпин передвинул Скопинцева левее, чтобы тот исполнял уже скорее инсайда и что-то придумал на пару с Хореном Байрамяном.

Перекладина Промеса

Когда «Спартак» включал прессинг на полную мощь, команда Карпина с большим трудом выводила мяч со своей половины, а в обороне у неё возникала суета. Так в дебюте второго тайма красно-белые создали сразу три голевых момента. Самый опасный из них – удар Квинси Промеса со штрафного, назначенного, кстати, за фол Скопинцева. А что же экс-спартаковцы? Гацкан как обычно защищал центр поля с топором и косой, ещё до перерыва заслужил «горчичник». Паршивлюк поддерживал атаки не столь уверенно, как Байрамян. В частности, его неудачное открывание привело к жёлтой карточке голкипера Ильи Абаева, которому, не имея вариантов для паса, неаккуратно отдал передачу назад Сверрир Ингасон. Кроме того, в штрафную «Ростова» пришло несколько кроссов с правого фланга Паршилюка. Один них подарил фантастический сейв Абаева.

15-й гол Промеса

Каррера поглядел да подождал, а на 67-й минуте заменил Таски на Фернандо. У «Спартака» осталось четыре защитника, включая Пашалича. Лёгкий риск мог не оправдаться, когда Шомуродов убежал от хорвата на свидание с Александром Селиховым, вот только перед самым важным касанием нападающий почему-то «завис» – загубил такой шанс! В ответ «Спартак» забил дважды, а, значит, тактический ход Каррреры сыграл. Причём Промес, отправляя свой 15-й в нынешнем чемпионате мяч в сетку (голландец обогнал Фёдора Смолова в гонке снайперов), чувствовал на спине руку Паршивлюка. Собственной победой спартаковцы не позволили этой субботе, которую никогда не забудут болельщики «Локомотива», стать чёрным днём для всех красно-белых.