Рейтинг кандидатов в сборную России. 29-й тур. Вратари и защитники

Вратари

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Очевидно же, что Акинфеев – первый номер, да? И вряд ли его десятка пошатнётся.

Владимир Габулов, «Брюгге»

Пропустил два мяча от «Андерлехта», один из которых – под рукой. Владимир Габулов говорил о желании поиграть в Европе и Лиге чемпионов, но теперь «Брюгге» уже в двух очках от потери, казалось, добытого чемпионства.

Гилерме, «Локомотив»

Новоиспечённый чемпион России остался без толковой работы в матче с «Зенитом». Выдал сухой матч – уже седьмой за весну в РФПЛ.

Александр Селихов, «Спартак»

В последних матчах занервничал – например, против «Ростова» выбежал за штрафную и проиграл мяч Жану Маеру. Но с другой стороны, с «Ростовом» сыграл на ноль.

Центральные защитники

Максим Беляев, «Арсенал»

Беляев пережил выходные, которые хочется считать ночным кошмаром. «Арсенал» приехал в гости к ЦСКА и отхватил 0:6, а Беляев, очень агрессивно вылетавший в отбор, стал косвенным виновником как минимум двух пропущенных мячей. Крайние защитники «Арсенала» сыграли хуже центральных, но вряд ли можно быть довольным Беляевым после 0:6.

Владимир Гранат, «Рубин»

Нормальный матч против «Уфы»: соперник казанцев всего трижды пробил по воротам, так что у Граната было мало работы. С той, которая была, справился.

Руслан Камболов, «Рубин»

Второй матч подряд начал в стартовом составе «Рубина» и съел Сильвестра Игбуна. Лучший атакующий игрок «Уфы» постоянно оказывался против Камболова один в один и проигрывал Руслану борьбу.

Фёдор Кудряшов, «Рубин»

Играя на позиции, где его не используют в сборной России, всё равно остаётся единственным неприкасаемым в тройке центральных защитников национальной команды. И никогда не опускает планку своей игры – это ключевое в оценке Кудряшова.

Илья Кутепов, «Спартак»

«Ростов» не слишком сильно напрягал защиту красно-белых в целом и Илью Кутепова в частности. Серьёзных проблем не создали, даже навесами, после которых у Кутепова часто возникают проблемы.

Роман Нойштедтер, «Фенербахче»

Остаётся в огненной чемпионской гонке турецкой Суперлиги. «Фенер» на выходных победил «Бурсаспор» в сложнейшем матче (2:1), а Нойштедтер выдал типичный для себя матч – всего однажды отобрал мяч, зато выдал 93-процентную точность передач.

Андрей Семёнов, «Ахмат»

Помог своей команде сохранить место в Премьер-Лиге, победив «Анжи» 2:0. Разбавил приятное впечатление от игры дежурной жёлтой карточкой. Обошёлся без явных ошибок.

Крайние защитники

Юрий Жирков, «Зенит»

Получил травму в Черкизово, что немного снижает его форму в преддверии чемпионата мира. Но по игре к Жиркову ноль претензий – против «Локомотива» он был редким игроком, кому было не всё равно. И выполнял привычный объём работы.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Всё дальше от сборной. Похоже, Массимо Каррера устроил воспитательную меру в отношении Комбарова, посадил его в запас, и Лоренсо Мельгарехо в качестве левого защитника выглядит даже сильнее. Именно сейчас точно не заслуживает играть за сборную на ЧМ.

Константин Рауш, «Динамо»

Уже типичный матч для Рауша в «Динамо»: начал левым защитником, потом перешёл в полузащиту, сделал серию навесов, вспахал фланг постоянными рывками. Неплох, но может играть лучше.

Георгий Щенников, ЦСКА

Против тульского «Арсенала» не играл – левым латералем начал Константин Кучаев, а потом на фланг перешёл Кирилл Набабкин.

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Если в Краснодаре Игнатьева возил Вандерсон, то против «Зенита» защитник не дал создать ничего толкового со своего фланга. Зато мучил подключениями в атаку и оформил золотую голевую передачу на Эдера. Однозначно плюс за прогресс.

Александр Самедов, «Спартак»

Вышел на замену против «Ростова», чтобы завалить чужую штрафную навесами. «Спартак» выиграл и без резервного плана, а Самедов ничем особенным не выделялся.

Игорь Смольников, «Зенит»

Шансы на попадание в сборную после Черкизово резко уменьшились. Очную дуэль Владиславу Игнатьеву Смольников проиграл, через его фланг «Локомотив» провёл серию атак, а в концовке Игорь ещё и получил травму. По всем параметрам он должен проиграть Игнатьеву конкуренцию.

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес, как и весь ЦСКА, провёл сильный матч против тульского «Арсенала». Разбил на своём фланге Игоря Горбатенко, традиционно мощно помогал команде у чужой штрафной, сделал предголевой пас на Витиньо.