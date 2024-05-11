Гендиректор махачкалинского «Динамо»: лицензирование идёт правильным путём

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с лицензированием клуба.

«Никаких проблем нет, по вопросам, связанным с лицензированием стадиона и финансовым критериям, мы проходим. Все дорожные карты свои показали и сейчас концентрируемся на игре. Остальное сделаем, сомнений нет. Ситуация с лицензированием идёт правильным путём, время у нас есть, все вопросы решим — возможности есть. Бюджет? Не хотел бы озвучивать до решения задачи. Сейчас это будет некорректно по отношению к нашим соперникам. В голове сумма, необходимая для участия в РПЛ, есть», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» провело 31 матч в Первой лиге в текущем сезоне и занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков.

Напомним, в конце апреля генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб получил отложенную лицензию для участия в РПЛ. Это касается следующего сезона.