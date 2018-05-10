Убийство за 20 минут. Доннарумма подставил Гаттузо и «Милан»

Дженнаро Гаттузо был близок к первому трофею в качества тренера. В финале Кубка Италии его «Милан», которому Гаттузо отдал лучшие годы карьеры игрока, должен был сделать последний и самый тяжёлый шаг – одолеть «Ювентус» на Олимпийском стадионе в Риме. 40-летний наставник «россонери» в это, похоже, верил.

— Для нас матч с «Ювентусом» сравним по накалу с чемпионатом мира, – Гаттузо придумал любопытный образ накануне финала. – И болельщикам, и команде хочется вновь поднять трофей над головой. «Милану» предстоит сыграть с командой, которая доминирует в Италии на протяжении последних семи лет, однако мы готовы к встрече. Если удастся одержать победу над туринцами, мы сможем сделать и что-то более важное, уверен. Чтобы выиграть, «Милан» должен ограничить «Ювентус» в пространстве, а также мужественно сыграть в свой футбол. В составе соперника множество титулованных игроков, но ни одна команда не может быть идеальной. Матч будет интересным.

В какой-то степени план Дженнаро на игру сработал. Несмотря на то что в первом тайме «Ювентус» имел преимущество как по владению мячом (55% на 45%), так и по ударам по воротам (всего – 8:4, в створ – 3:2), «Милан» в целом справлялся с лидером Серии А. Счёт 0:0 держался до конца первого тайма и ещё 10 минут во второй половине, но потом «старая синьора» хладнокровно уничтожила соперника – забила четыре мяча за 20 минут. Возможно, это в большей степени было даже не убийство, а самоубийство, так как команда Гаттузо пропускала в результате собственных неудачных действий на «стандартах» и ошибок голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. К сожалению для «наследника Буффона», кубковый финал лишний раз продемонстрировал, что Доннарумму пока рано причислять к голкиперам топ-уровня.

Первый, победный гол Мехди Бенатиа забил головой после подачи Миралема Пьянича с углового. В эпизоде со вторым голом Дуглас Коста пробил из-за штрафной, а 19-летний вратарь «Милана» плохо отбил мяч. Конечно, тут «россонери» не хватило ещё и такого опорного полузащитника, каким был Гаттузо, чтобы закрыть зону перед штрафной. Третий гол тоже родился в результате подачи Пьянича с углового: Марио Манджукич нанёс удар головой, Доннарумма не смог поймать мяч, и защитник Бенатиа оформил дубль. Четвёртый эпизод – автогол Николы Калинича, которого главный тренер выпускал на замену, конечно же, не с целью откликаться на феноменальные подачи Пьянича от угла поля. «Ювентусу» для разгрома «Милана» даже не потребовалось лишнее пространство. Эти 4:0 – победа на классе.



Месяц назад Гаттузо продлил контракт с «россонери» до лета 2021 года. Но, возможно, боссы миланского клуба поторопились – специфические методы молодого тренера, далёкого от образа профессора, перестают действовать. За последние 13 матчей одержано всего три победы. Надежды попасть в Лигу чемпионов через Серию А или Лигу Европы потеряны. Кубковый трофей разбит вдребезги. Расстояние между



«Миланом» и «Ювентусом», ставшим обладателем Кубка Италии в четвёртый раз подряд, по-прежнему велико. И Гаттузо вряд ли его сократит.