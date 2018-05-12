Европейский футбол уходит. Не пропустите!

«Хоффенхайм» — «Боруссия» (Дортмунд)

12.05, 16:30

Ещё недавно команда из немецкого городишка Зинсхайм казалась дерзкой выскочкой-однодневкой, но «Хоффенхайм» по сей день продолжает бороться за высшие места в Бундеслиге. Чтобы вы понимали масштаб дерзости — они до сих пор способны сместить «Боруссию» с третьего места. Для этого надо победить с таким счётом, чтобы разница мячей стала лучше, чем после первого матча команд (1:2). Ничего невозможного в этом нет: «шмели» умудрились проиграть последний матч «Майнцу». Ждём бойню за бронзу!

«Бетис» — «Севилья»

12.05, 19:30

«Бетис» — один из главных сюрпризов топ-лиг Европы в этом сезоне. Хави Гарсия и компания прочно обосновались на пятом месте и не планируют его никому отдавать. До «Севильи» пока пропасть — пять очков, и ничья гарантирует клубу участие в еврокубках в следующем сезоне. Соперник тем временем привыкает к требованиям нового тренера после отставки Монтеллы. Пока всё идёт удачно: при Капарросе уже повержены два «Реала». Мадридский — в их числе. Кстати, если кто-то не в курсе, «Бетис» тоже представляет Севилью, поэтому этот матч не просто интересен в плане турнирной ситуации, но и вполне себе дерби!

«Ньюкасл» — «Челси»

13.05, 17:00

«Сороки» в этом сезоне не решают никаких задач, лениво барахтаясь в середине таблицы: им уже не грозит даже вылет. Но этот матч интересен их соперником. Победив «Ливерпуль», «Челси» неожиданно вернулся в гонку за зону Лиги чемпионов. Для того, чтобы иметь шансы затащить провальный сезон, команде Конте надо побеждать. «Ливерпуль» может подкинуть сюрприз: вы же знаете этих непредсказуемых парней. Тем более сейчас, когда на горизонте появился шанс выиграть Лигу чемпионов.

«Аталанта» — «Милан»

13:05, 19:00

Миланцы, круто начав при Гаттузо, выдали отвратительный отрезок, не сумев победить в шести матчах подряд. Теперь мечты о Лиге чемпионов улетели куда-то очень далеко, а потолком станет место в Лиге Европы. Для этого нужно для начала не уступить «Аталанте»: клубы разделяет всего один балл. Впрочем, ничья тоже станет опасным результатом для «Милана». Впереди — «Фиорентина», и до неё — три очка.

«Рома» — «Ювентус»:

13.05, 21:45

Главный матч этих выходных случится в Риме. Чтобы стать чемпионом, «Юве» достаточно сыграть вничью, но при некоторых условиях этому не помешает даже поражение. «Рома» тем временем борется за место в тройке, но совсем рядышком — другая римская команда. Несмотря на уверенные позиции полуфиналиста Лиги чемпионов, до сих пор остаётся вероятность, что он не финиширует даже в первой четвёрке. Лучано Спаллетти стоит держать концентрацию на пределе: фортуна может забрать своё после «Барселоны».