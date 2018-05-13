Типичная болезнь «Спартака» лишает команду прямой путёвки в ЛЧ

«Спартак» Массимо Карреры уже не впервые ярко характеризуют две детали. Первая – лютая зависимость от эмоционального состояния. Если идёт игра, красно-белые свернут горы, разнесут соперника в быстрых атаках, забьют 2-3 и не забьют ещё столько же. Если не идёт – начинаются нелепые обрезы, невынужденные ошибки, недовольный гул трибун и вечно ищущий мяч, чтобы нанести неподготовленный удар, Квинси Промес.

Вторая деталь – неспособность команды вскрывать массированную защиту. Бить кулаками прочную стенку всей командой «Спартак» так и не научился – почти всегда кирпичи разбивает только кто-то один, с громадной кувалдой и мощными руками. Эта болезнь команды была заметна даже в чемпионском сезоне, просто сейчас приобрела большие масштабы.

Обе болезни «Спартака» проявились в матче с «Динамо». Одна традиционно вытекла из другой, и план номинальных гостей на дерби ещё сильнее осложнил жизнь «Спартаку». Дмитрий Хохлов во второй раз в сезоне использовал расстановку 5-4-1 с габаритной тройкой защитников Шуньич-Рыков-Хольмен, и «Спартаку» снова стало очень тяжело взламывать оборону. Центр поля, где Соу и Теттех давали свободу, удавалось проходить – проблемы начинались уже со вскрытием защиты. Единственным оружием «Спартака» стали навесы. Красно-белые нанесли всего 3 удара из штрафной ногами – законы физики объясняют, что так забить легче, чем головой.

«Динамо» избрало сильный план против красно-белых, накатывало контратаками и в очередной раз доказало: выигрывает не тот, кто больше контролирует мяч и сильнее вжимает соперника в свою штрафную, выигрывает тот, кто лучше доводит атаки до ударов. И до лучших ударов. «Динамо» было изысканно-прагматичным – первые полчаса налаживало контригру, а потом ловило «Спартак» на свободных зонах. Всё быстрее и проще.

Гол не совсем вытекал из логики игры: пенальти в ворота «Спартака» прилетел со стандарта, когда Кутепов въехал в тело Рыкову. Евгений Луценко реализовал 11-метровый, после чего «Спартак» сразу напомнил о своих двух бедах. Брака в игре «Спартака» стало больше, свободных зон – тоже. «Динамо» чудом не заработало второй пенальти после обреза и паса назад Реброву (подкат под Ташаева тянул на пенальти), чудом не забило второй мяч (простил Панченко), а потом было близко к тому, чтобы наказать «Спартак» за свободные зоны. Панченко крутил выше девятки, Луценко попадал в перекладину, а красно-белые… пытались найти, как взломать защиту. На предпоследнем рубеже всё идеально гасил Хольмен. На последнем – Шунин.

К финальному свистку, когда Антон Шунин сделал решающий сейв, у «Спартака» сдали нервы – Кутепов толкнул на траву Ташаева, потом его же потоптал Ребров. Две болезни красно-белых остаются теми же. Если вскрыть массированную защиту не удаётся, а соперник отвечает умными контратаками, команда сбивается на навесы, неподготовленные действия, брак и психоз.

Упущенное второе место и прямая путёвка в Лигу чемпионов – лучшая расплата за эти болезни и лучший урок на лето. Массимо Каррере нужно это исправить.