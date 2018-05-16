Вопрос дня. Лучший вратарь сезона-2017/18 в РФПЛ?

Очередной сезон РФПЛ подошёл к концу. А значит, пришло время подводить его итоги. Сегодня речь пойдёт о лучшем вратаре российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/18. Так кто же был лучшим? Своим мнением в рубрике «Вопрос дня» делятся читатели и эксперты.
Руслан Нигматуллин, вратарь сборной России на ЧМ 2002:
— На мой взгляд, лучший вратарь сезона – Гилерме. Вратарь команды-чемпиона, кандидат в сборную. Для чемпионства успешная игра вратаря очень важна. Вратарь «Локомотива» полностью соответствует званию «Лучший вратарь сезона в РФПЛ». С чем я его и поздравляю.
Анатолий Бышовец, олимпийский чемпион 1988 года:
— Акинфеев. Можно говорить о Беленове, Лунёве. Но Игорь прошёл сезон без спадов. Его игры в ЦСКА и сборной отличались высоким уровнем, как и обычно.
Анзор Кавазашвили, был дублёром Яшина:
— Конечно, Акинфеев. Несмотря на то что Гилерме выиграл чемпионат, я не могу сказать, что команде была обеспечена неприкосновенность своих ворот благодаря его великолепной игре. Про Акинфеева я такое могу сказать. Было очень много моментов, когда молодым футболистам помогали опытные, первый из которых – Игорь. В этом сезоне зачастую после того, как Акинфеев тащил, ЦСКА забивал. Я бы очень хотел, чтобы Игорь был в такой форме и на чемпионате мира, чтобы никто не вспоминал его ошибки на крупных турнирах национальных сборных.
Валерий Клеймёнов, тренер вратарей «Енисея»:
— Игорь Акинфеев — лучший в этом сезоне. Он стабильно отыграл и не дал усомниться в себе. Ещё запомнился Селихов до травмы, а больше никто не бросился в глаза.
Сергей Овчинников, его сменил Акинфеев:
— Безальтернативно лучший в этом сезоне — Игорь. Акинфеев провёл выдающийся сезон: сыграл очень стабильно, очень много выручал как ЦСКА, так и сборную. В еврокубках он также выступал стабильно, чем опять подтвердил свой высокий класс. Игорь провёл один из своих лучших сезонов в карьере. Также мне запомнился Андрей Лунёв из «Зенита». Его игра очень современна. Лунёв — надёжный вратарь, который делает много сейвов, чем дарит надежду команде в отдельных матчах.
Валерий Непомнящий, повидал много вратарей на своём веку:
— Всё очевидно – это Акинфеев. Во-первых, стабильная игра. Во-вторых, он превосходит всех классом. Ещё бы хотел отметить Лунёва и Селихова, они идут вровень, им бы ещё опыта, и это первоклассные вратари.
Ринат Дасаев, один из лучших вратарей 20 века:
— Если смотреть по эпизодам, то и Довбня, и Шунин против «Спартака» провели шикарные матчи. Однако о лучшем вратаре нужно судить по всем матчам. Если брать игру на протяжении сезона, то могу выделить Лунёва и Акинфеева. Конечно, случались ошибки, но в целом всё было нормально. Из вратарей, которые способны заменить Акинфеева, могу назвать того же самого Лунёва.
Наше мнение
Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:
– Для журналиста важно быть оригинальным, но тут ответ очевиден. Акинфеев – номер один. Куда интереснее вопрос со вторым вратарем. И тут, кстати, для меня тоже ответ очевиден. Я давно слежу за Лунёвым. Знаю, как сильно его жаждали другие топ-клубы РФПЛ. Его бросок в ноги Родриго – отличительная черта самоотверженного вратаря, который готов получить травму, но не пропустить даже в товарищеском матче. Готов спорить, что именно он станет главным вратарём сборной России, когда Акинфеев состарится.
Мнения читателей
modest-85:
— Акинфеев! Как бы кто к нему ни относился, он провёл очень достойный сезон, в том числе и в еврокубках.
kwk:
— Кто лучший вратарь России, можно начинать обсуждать после ухода из футбола Игоря. А пока…
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