Вопрос дня. Лучший вратарь сезона-2017/18 в РФПЛ?

Очередной сезон РФПЛ подошёл к концу. А значит, пришло время подводить его итоги. Сегодня речь пойдёт о лучшем вратаре российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/18. Так кто же был лучшим? Своим мнением в рубрике «Вопрос дня» делятся читатели и эксперты.

Руслан Нигматуллин, вратарь сборной России на ЧМ 2002:

— На мой взгляд, лучший вратарь сезона – Гилерме. Вратарь команды-чемпиона, кандидат в сборную. Для чемпионства успешная игра вратаря очень важна. Вратарь «Локомотива» полностью соответствует званию «Лучший вратарь сезона в РФПЛ». С чем я его и поздравляю.

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Анатолий Бышовец, олимпийский чемпион 1988 года:

— Акинфеев. Можно говорить о Беленове, Лунёве. Но Игорь прошёл сезон без спадов. Его игры в ЦСКА и сборной отличались высоким уровнем, как и обычно.

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Анзор Кавазашвили, был дублёром Яшина:

— Конечно, Акинфеев. Несмотря на то что Гилерме выиграл чемпионат, я не могу сказать, что команде была обеспечена неприкосновенность своих ворот благодаря его великолепной игре. Про Акинфеева я такое могу сказать. Было очень много моментов, когда молодым футболистам помогали опытные, первый из которых – Игорь. В этом сезоне зачастую после того, как Акинфеев тащил, ЦСКА забивал. Я бы очень хотел, чтобы Игорь был в такой форме и на чемпионате мира, чтобы никто не вспоминал его ошибки на крупных турнирах национальных сборных.

Валерий Клеймёнов, тренер вратарей «Енисея»:

— Игорь Акинфеев — лучший в этом сезоне. Он стабильно отыграл и не дал усомниться в себе. Ещё запомнился Селихов до травмы, а больше никто не бросился в глаза.

Сергей Овчинников, его сменил Акинфеев:

— Безальтернативно лучший в этом сезоне — Игорь. Акинфеев провёл выдающийся сезон: сыграл очень стабильно, очень много выручал как ЦСКА, так и сборную. В еврокубках он также выступал стабильно, чем опять подтвердил свой высокий класс. Игорь провёл один из своих лучших сезонов в карьере. Также мне запомнился Андрей Лунёв из «Зенита». Его игра очень современна. Лунёв — надёжный вратарь, который делает много сейвов, чем дарит надежду команде в отдельных матчах.

Итоги года. Лучший вратарь России — 2017 Кто лучший вратарь года в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Валерий Непомнящий, повидал много вратарей на своём веку:

— Всё очевидно – это Акинфеев. Во-первых, стабильная игра. Во-вторых, он превосходит всех классом. Ещё бы хотел отметить Лунёва и Селихова, они идут вровень, им бы ещё опыта, и это первоклассные вратари.

Ринат Дасаев, один из лучших вратарей 20 века:

— Если смотреть по эпизодам, то и Довбня, и Шунин против «Спартака» провели шикарные матчи. Однако о лучшем вратаре нужно судить по всем матчам. Если брать игру на протяжении сезона, то могу выделить Лунёва и Акинфеева. Конечно, случались ошибки, но в целом всё было нормально. Из вратарей, которые способны заменить Акинфеева, могу назвать того же самого Лунёва.

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Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

– Для журналиста важно быть оригинальным, но тут ответ очевиден. Акинфеев – номер один. Куда интереснее вопрос со вторым вратарем. И тут, кстати, для меня тоже ответ очевиден. Я давно слежу за Лунёвым. Знаю, как сильно его жаждали другие топ-клубы РФПЛ. Его бросок в ноги Родриго – отличительная черта самоотверженного вратаря, который готов получить травму, но не пропустить даже в товарищеском матче. Готов спорить, что именно он станет главным вратарём сборной России, когда Акинфеев состарится.

Мнения читателей

modest-85:

— Акинфеев! Как бы кто к нему ни относился, он провёл очень достойный сезон, в том числе и в еврокубках.

kwk:

— Кто лучший вратарь России, можно начинать обсуждать после ухода из футбола Игоря. А пока…

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