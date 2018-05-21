Сборная Черчесова в порядке. Минимум ожиданий – полуфинал

В Нойштифте даже у Кутепова есть личный фанат.

Зря мы, конечно, называли эту сборную командой ноунеймов. Зря считали, что люди узнают только Акинфеева, Дзюбу, Игнашевича и Смолова. Всё перевернулось в Нойштифте. Наверное, вмешалась тирольская магия почтения к Станиславу Черчесову — ведь прямо на улице я встретил настоящего фаната Ильи Кутепова. В Москве за два года не находил, а в Австрии — пожалуйста.

«Включите мне солнце». Место, где Черчесов – царь Главная причина, почему перед ЧМ-2018 мы тренируемся в Австрии, а не дома.

Причём российская компания из Мюнхена вроде бы и не знала, что здесь тренируется их национальная команда. Во всяком случае, глава семьи изобразил искреннее удивление.

— Сборная, ни фига себе? – искренне обрадовался он, а потом, видимо, вспомнил, что об этой команде либо грустно, либо ничего. — Жалко, Джикия травму получил.

— Зато Игнашевич приехал, — настраивал я на позитив, но, видимо, зря.

— Я за ЦСКА не болею, мне ЦСКА не очень-то.

— А команду поддерживаете или как все?

— Мы за «Спартак» болеем, сборная тоже не очень.

Но обыденность исправил сын.

— Смолов! Смолов! – кричал он из-за спин лет десяти.

— Твой любимый игрок? — переспросил я и получил этот удивительный ответ.

— Я болею за Кутепова! – подумалось, что эти слова можно слушать на повторе.

— Как тебя зовут? – опешил я.

— Игорь.

— Игорь, почему тебе нравится Кутепов?

— Он всё время пас раздаёт. Даже хорошо так забивает. Иногда. Он защитник. Я верю в Кутепова.

— А как сборная сыграет?

— Не так уж хорошо, — начал он, а потом сломал. — До полуфинала дойдут.

Надеюсь, Черчесову передадут минимальные ожидания тех, кто верит в команду.

Ну а так – в сборной всё отлично.

Погода без туч. Черчесов просил у мэра включить солнце – и было сделано, даже несмотря на ливни в прогнозах.

Фото: «Чемпионат»

Дзюба и Дзагоев выздоравливают. Один уже вовсю шутит, второй работает в тренажёрном зале.

Квадратики радуют. Черчесов даже говорит: «Браво».

Фишечки обводятся. Не все идеально, но 9 из 10 передач доходят до адресата.

В общем, команда в порядке.

«После чемпионата мира всё узнаете». Акинфеев интригует Капитан ЦСКА и сборной – о том, где начинается футбол, серебре «армейцев», силе Гончаренко, решении Игнашевича и, разумеется, Кубке мира.

Ну и самое главное. В 2008 году в Нойштифт приехала сборная Испании — и с тех пор выиграла практически всё, в чём участвовала.

А кем испанцы были до этого?! Да командой неудачников, чьим единственным титулом был выигранный чемпионат Европы в 1964 году. Так что, как любит говорить Черчесов, направление после первой тренировки задано…