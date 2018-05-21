«После чемпионата мира всё узнаете». Акинфеев интригует

Представьте ситуацию: гоняете с друзьями мяч во дворе – и вдруг из-за угла выходят Акинфеев и Смолов, Дзюба и Джикия, Дзагоев и Зобнин. Представили? Молодые футболисты, которые играли в тот момент на коробке, даже и представить такое не могли. Надо было видеть глаза мальчишек, когда в гости к ним на Мясницкой улице столицы заглянула сборная России чуть ли не в полном составе – такой восторг невозможно сымитировать, сыграть. Футболисты в преддверии главного футбольного события пришли туда, где живёт самый искренний футбол, рассказать обычным парням, что это и их чемпионат. В этот день Nike запустил регистрацию на турнир «Бунтари коробок», который пройдёт в Парке Горького в самый жаркий футбольный период этого лета. Капитана национальной команды Игоря Акинфеева встреча с юными талантами тоже, чувствовалось, зарядила позитивом.

— Давно на коробку не выходил – лет с 12-14, наверное, — говорит Игорь. — У нас, правда, площадка хуже была – земля, лопухи, подорожники, а здесь – покрытие. Даже какая-то ностальгия по детству накрыла…



— Ребята сильно удивились гостям?

— Думаю, да. Артём ещё шутить начал, как обычно. Для детей, подростков такие встречи – большое подспорье, вне зависимости от того, кто как относится к сборной в целом и отдельным игрокам в частности. Если они будут так же любить футбол, из них тоже могут вырасти талантливые игроки.

«Последние результаты были ужасны. Но надо, чтобы в команду поверили»

— До старта ЧМ меньше месяца. Чувствуете ажиотаж?

— Если уже бывал на крупных турнирах, ничего принципиально нового не видишь. Единственное существенное отличие – место проведения. Когда чемпионат мира принимает твоя страна, хочется праздника – для людей, для России. И этот праздник команда с народом должны делать совместно. Они на трибунах, мы – на поле. По-другому никак. Это доказала и сегодняшняя встреча с парнями. Чемпионат мира – праздник для всех: и для футболистов на стадионах, и для ребят на коробках.



— Для вас это пятый большой турнир. Эмоции сейчас и раньше – отличаются?

— Думаю, нет. И мне, и ребятам хочется хорошо выступить дома. Это главная цель. Если у каждого из нас в голове будет сидеть эта мысль, мы сможем выстрелить.



— Нет ощущения, что в этот созыв сборной – без Березуцких, без ряда травмированных исполнителей – люди не очень верят?

— Я всегда говорил: приходя на балет или в кино, ты хочешь видеть качественную картинку, убедительную игру актёров. Так и в футболе. Люди вправе требовать, чтобы сборная играла хорошо, и мы прекрасно это осознаём. Я никогда от ответственности не уходил и называю вещи своими именами: если провели хороший матч, он хороший, если плохой отрезок – он плохой. Последние результаты, конечно, были ужасными, поэтому люди могут что-то говорить, даже посмеиваться. Значит, заслужили. Но, опять же, вы прекрасно понимаете: хорошим для всех не будешь – будь ты хоть президентом, хоть кем. Рано или поздно всё равно станешь плохим. Наша задача – сделать так, чтобы люди подхватили позитивную эмоциональную волну и поверили в команду. А для этого нужно показать хороший футбол.

— Выход из группы можно будет назвать достижением для нынешней сборной?

— Можно рассказывать о четвертьфинале, полуфинале, финале. Но для меня во главе угла будет стоять качественная игра. Будет игра – придёт и результат.



— Мы сыграли с четырьмя топ-сборными. И добыли лишь одну ничью. Эти результаты не прибили сборную?

— Любые поражения неприятны, но нужно отдавать себе отчёт, с кем мы встречались – это топовые сборные. Нам до них расти и расти. Хотя, если переключить «настройки» в голове, можно обыграть любого. Неудачи прибивают, но не настолько сильно, как можно подумать. В товарищеских матчах многое прощается, в официальных – мало. Главное, чтобы не прибило на чемпионате мира.



— Как этого избежать?

— Лишь бы не было боязни – все нелепости из-за неё происходят. В то время как другие действуют уверенно, раскрепощённо, мы иногда слишком зажимаемся. Это мешает. Не скажу, что Россия – одна из худших сборных на планете, но нам надо менять своё отношение и стремиться к лучшему. Всё идёт от головы. Если «забьёшь» на всё, сразу перестанешь расти, и ничего хорошего из тебя не выйдет. Сколько времени футболисту бог отвёл, столько он и должен совершенствоваться, прогрессировать.

В то время как другие действуют уверенно, раскрепощённо, мы иногда слишком зажимаемся. Это мешает.

«Березуцкие в официальном отпуске, они вряд ли вернутся в сборную»

— О возвращении Игнашевича в сборную узнали от СМИ? Или был инсайд?

— Инсайдами вообще не пользуюсь. Как и вы, узнал из СМИ.



— Первая реакция – шок?

— Не шок, но я обрадовался. Человек из моей команды, долго вместе играем. Наверное, это будет большой плюс для нас. Посмотрим. Всё покажет время.

«Для меня футбол никогда не был в тягость». Правила жизни Сергея Игнашевича В сборной России замена: вместо Руслана Камболова вызван Сергей Игнашевич. 38-летний защитник согласился помочь сборной на домашнем ЧМ.

— На возвращение Березуцких можно не рассчитывать?

— Вот этого не знаю – вопрос к братьям. Они ушли в официальный отпуск.



— То есть вряд ли?

— Думаю, да.

Игорь Акинфеев Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— После ЧМ вас в ЦСКА может ждать грустная картина: возвращаетесь в клуб, а там – ни Березуцких, ни Игнашевича…

— Я такой человек, что привязываюсь к людям. С другой стороны, понимаю, что это неизбежно, и когда-то ни братьев, ни Игнашевича, ни Акинфеева в ЦСКА не будет. Время ещё никто не остановил и не вернул назад. Всё проходит и переживается.



— Кто заменит неистового Вернблума – вот ещё один вопрос на злобу дня.

— Это уже у руководства спросите. Я не знаю.

Бабаев: Вернблум прощался с ЦСКА со слезами на глазах Генеральный директор ЦСКА в интервью «Чемпионату» подвёл итоги сезона, рассказал о трансферных планах и уходе Понтуса Вернблума.

— Невосполнимая потеря?

— Опять же, жизнь идёт. Если оглянуться назад, кажется, что Понтус только вчера пришёл – а уже шесть лет пролетело, он даже уйти успел. Всё-таки европейцам, наверное, немножко тяжеловато у нас долго жить и работать. Зоран Тошич тоже шесть с половиной лет отыграл в ЦСКА. И вроде бы они привязываются к команде, стране, но жить всё равно хотят в Европе.



— Скучаете по ним?

— Когда смотрю старые нарезки, иногда становится грустно. Невольно вспоминаю, какая была команда, какие люди, личности, каких результатов добивались. Не плачу, конечно, но грустновато.

Когда смотрю старые нарезки матчей ЦСКА, иногда становится грустно. Невольно вспоминаю, какая была команда. Не плачу, конечно, но грустновато.

«Гончаренко – личность. Он не станет смотреть на имена, любому напихает»

— Люди уходят, а ЦСКА из года в год удаётся выжимать из себя максимально возможный результат. Как?

— В первую очередь это заслуга главного тренера. Раньше Леонид Викторович находил правильные слова, теперь Виктор Михайлович их нашёл. Не хочу кого-то возвышать – говорю как есть, по делу. В таком жёстком графике – 47 официальных матчей – достаточно двух-трёх неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал. В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто — когда не хочется, не можется. Но всё равно как-то удаётся выходить из положения – дай бог, чтобы и дальше получалось.

Великая эпоха не может закончиться плохо. ЦСКА обходит «Спартак» и живёт заново Но у них всё будет под контролем.

— ЦСКА в этом сезоне добился максимума возможного – в России и в Европе?

— В идеале всегда хочется выигрывать. Но где-то сил не хватило. В первую очередь в играх с «Динамо» и «Уфой». До этих игр всё было в наших руках. То же самое, наверное, может сказать и «Спартак», и «Зенит». Но если объективно, выиграй мы два этих матча, борьба за чемпионство шла бы до конца.



— ЦСКА невероятно успешно играл в выездных еврокубковых матчах. Это тенденция?

— Скорее всё-таки совпадение. Например, когда выходили в Лионе, на нас ничего не давило. В те годы, когда регулярно попадали на «Баварию», «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед», тоже было понимание, что имеешь дело с командами другого уровня. Как-то раскрепощались. Собирались с ребятами и перед выходом на поле договаривались: «Давайте просто сыграем в футбол». Понятно, что за нами миллионная армия болельщиков, люди, которые переживают за ЦСКА, но в такие моменты самые простые, банальные слова – вроде этих «давайте поиграем» — намного важнее и ценнее глубокомысленных размышлений.

— Когда повели дома 2:0 против английского «Арсенала», закралась мысль: ещё чуть-чуть – и дожмём?

— Закралась, да. В то же время понимали: нельзя все 90 минут играть в такой атакующий футбол и поддерживать прессинг. Знали, какие в «Арсенале» исполнители – в любой момент могут наказать. Что они, в общем, и сделали. Первый ответный гол всё перечеркнул. Эмоционально и морально убил. Так расстроились, что и второй получили. Хотя даже такую победу, со счётом 2:1, было бы гораздо приятнее вспоминать, чем никому не нужную ничью.

Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

— Чем крут тренер Гончаренко?

— Это личность, тренер. При нём все команды играли в хороший футбол. ЦСКА – не исключение. Не скажу, что Гончаренко супержёсткий, но – требовательный. Для команды это большое подспорье. Я сам такой человек – не люблю расхлябанности. Виктор Михайлович не станет смотреть на имена – Акинфеев, Игнашевич или кто-то другой. Любому напихает, если заслужил.



— Гончаренко производит впечатление правильного человека, который не предаст, не обманет.

— Так и есть. Таким, наверное, и должен быть тренер. Неправильно, когда специалист говорит команде: «Я не с вами». Мне известны такие примеры – обойдёмся без фамилий.



— Роман Широков полагает, что в случае ухода лидеров «армейская» молодёжь должна сохранить командный дух. С точки зрения капитана, она к этому готова?

— Не уверен. Наверное, будет определённый уровень, но сомневаюсь, что эти процессы пройдут легко и быстро. Понадобится какое-то время, и всё равно у нас не появятся 11 Головиных или Кучаевых, тем более Костя после травмы. Если бы в ЦСКА было 11 Головиных, можно было бы спокойно смотреть в будущее, а так многое от межсезонья зависит.

«Сарри в «Зените» — это какие-то эротические фантазии» Роман Широков — о чемпионстве «Локо» и неудачах конкурентов, о кандидатах на пост тренера «Зенита» и о долголетии Игнашевича.

— Березуцких, которые подумывают о завершении карьеры, понять можно: люди выиграли всё, что можно, и теперь хотят больше внимания уделять семьям, себе. Что мотивирует вас продолжать выступления на всех фронтах?

— После чемпионата мира всё и узнаете. Всё может быть в жизни…

«Раньше иногда на кого-то злился, а теперь понимаю: смысл?»

— Александр Филимонов до 44 лет доиграл. Можете себя представить в таком возрасте в воротах?

— Если бы не перенёс две тяжёлые травмы – вполне. С каждым годом становится всё сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережёшь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья.

Филимонов: я бы и сейчас не заканчивал. Но пришлось Александр Филимонов – о своём футбольном долголетии, Романцеве, Лобановском, «Спартаке» и многом другом.

— А удовольствие он ещё приносит?

— Думаю, да. Бывают, конечно, моменты, когда проигрываешь и хочется всё бросить и уйти. Такие мимолётные мысли, наверное, каждого посещают, и вас тоже.



— Бывает, что неохота на тренировку с утра ехать?

— Нет, на тренировки я всегда еду с удовольствием. Приежаю за три часа до начала, иду в тренажёрный зал, готовлюсь. В моём случае это особенно важно.

— То есть эти травмы по-прежнему дают знать о себе?

— Я не говорю, что инвалид и прямо ходить не могу, но бесследно такие вещи не проходят. Где-то побаливает колено, где-то на погоду реагирует. А футбол – это каждодневные тренировки, колоссальные нагрузки.



— Сын будет футболистом?

— Мы с ним играем, но так далеко заглядывать глупо. Четыре года – какие выводы? Главное, чтобы вырос хорошим, достойным человеком. А профессию себе пускай выберет сам – по душе.



— Хотели бы видеть его в футболе?

— Спорный вопрос. Раньше отвечал и «нет», и «да». А сейчас даже задумываться на этот счёт не хочу.



— Переформулируем вопрос: пожелали бы Дане повторения своей карьеры и судьбы?

— Пожелал бы более спокойной жизни. Футбольная карьера очень тяжела – не каждый справится.



— Олег Романцев признался: за годы он оброс панцирем, как черепаха. У вас есть такое – или в душе вы по-прежнему легкоранимый парень?

— Сейчас уже я достиг того возраста, когда на какие-то вещи не обращаешь внимание. Раньше иногда на кого-то злился, а теперь понимаю: смысл? Я стараюсь ко всем проявлять уважение – даже к тем, кто меня оскорбляет. Желаю всем здоровья – и им тоже.