Действительно ли «Спартак» наибольший раздражитель для аутсайдеров?

Очередной сезон РФПЛ подошёл к концу, но некоторые темы для обсуждений всё ещё остаются актуальными. «Спартак», который за короткий срок сначала упустил возможность догнать«Локомотив», а затем и уступил своё, казалось бы, уже завоёванное второе место, столкнулся в последнем матче сезона с ожесточённым сопротивлением «Динамо» и проиграл. В данной статье мы попытались ответить на вопрос, до сих пор остававшийся без аргументированного ответа: действительно ли «Спартак» выступает главным раздражителем для клубов из нижней части турнирной таблицы или сменяющим на протяжении долгого времени друг друга триумфаторам «Зениту» и ЦСКА оказывается как минимум не меньшее сопротивление?

Для того чтобы это выяснить, мы собрали всю необходимую статистику за последние пять сезонов РФПЛ и рассчитали индекс сопротивляемости, демонстрирующий применительно к команде-аутсайдеру желание атаковать, прессинговать соперника, вступать в отбор и блокировать его удары. Потому что типичная стратегия аутсайдера в игре против фаворита – защита «автобусом» и стремление не пропустить, а нам было интересно отделить от этого именно мотивированность на победу, желание обыграть конкретного соперника. Гипотеза гласит: если большинство аутсайдеров (в нашей статье это четыре последние команды по итогам сезона) оказывают высокую сопротивляемость конкретной команде, то она – раздражитель.

Прежде всего отметим, что индекс сопротивляемости – величина составная, то есть включает в себя несколько других показателей. Мы остановились на следующих семи:

• жёлтые и красные карточки;

• фолы;

• перехваты;

• общее кол-во ударов;

• удары в створ;

• предпринятые отборы мяча;

• выносы;

• блокированные удары.

С этого момента имеет смысл разделить статью на два раздела: расчёты и выводы. Если первое вам не интересно, то можете сразу переходить ко второму.

Расчёты

Формула расчёта коэффициента сопротивляемости представляет собой произведение суммы отдельных показателей сопротивляемости и показателя выносов. Первые пять вышеуказанных показателей рассчитываются через соотношение, допустим, перехватов аутсайдера к общему количеству перехватов. Понятно, что если эта дробь равняется 15/20 (15 против 5 у фаворита), то аутсайдер активен, старается идти в отбор и атаковать. Противоположная ситуация – 5/20, то есть, скорее всего, команда либо сталкивается с прессингом фаворита, либо не мотивирована идти вперёд. Аналогично с фолами (демонстрируют ожесточённость сопротивления), карточками, ударами и отборами.

Блокированные удары рассчитываются как соотношение блокированных ударов соперника от общего количества его ударов. То есть аутсайдер, блокировавший 5 из 8 ударов соперника, очевидно сопротивляется больше, чем если бы все 8 ударов достигли цели: игроки идут в подкаты, бросаются под мяч и т.д.

Показатель выносов с нашей точки зрения имеет особое значение. Он либо уменьшает, либо увеличивает коэффициент сопротивляемости. Рассчитывается так же, как предыдущие дроби, только в числителе – выносы фаворита. Иными словами, если фаворит вынес мяч 15 раз против 40 у аутсайдера, то ясно, что аутсайдер, скорее всего, не стремится прессинговать. В таком случае коэффициент сопротивляемости понижается. Противоположная ситуация – приблизительное равенство по выносам либо преимущество аутсайдера, например 40 у фаворита против 20. Значит, аутсайдер оказывал прессинг и заставлял выносить мяч.

Помимо показателей, составляющих индекс сопротивляемости, мы собрали данные и по некоторым другим показателям: забитые/пропущенные мячи, удары мимо, количество побед фаворитов, процент реализации (количествово голов делить на количество ударов в створ) и ошибки, ставшие причиной забитого мяча (например неточный выброс вратаря или ошибка последнего защитника). Все использованные нами данные взяты с сайта whoscored.com.

Выводы

Начнём с того, что «Спартак», во-первых, стабильно одерживает меньше побед в матчах с аутсайдерами, чем «Зенит» и ЦСКА.

То есть если брать наиболее частое соотношение четырёх побед «Спартака» и 7 у ЦСКА и «Зенита», то налицо очевидная потеря 9 очков. Это очень большая цифра. Возможно, причина частых неудач «Спартака» кроется именно здесь. Но в чём проблема – в немотивированности игроков красно-белых или в ожесточённом сопротивлении аутсайдеров, для которых «Спартак» – не только и не столько просто фаворит, на которого по определению нужно настраиваться, но и принципиальный соперник? Потому что самый титулованный клуб, самая количественно большая фан-база в стране и так далее.

Обращаем внимание на следующий показатель – результативность.

За пять последних сезонов красно-белые четырежды демонстрировали худшую результативность в тройке, только в нынешнем сезоне уступив пальму первенства «Зениту» (разрыв минимальный – 31,99% против 32,29%). «Армейцы» же три сезона лидировали по этому показателю в абсолютном выражении, и один сезон имели равные показатели с питерцами.

При этом, по количеству ударов «Спартак» на протяжении трёх последних сезонов подряд лидирует. В этом году показатель и вовсе огромный – 21.9 ударов в среднем за одну игру против аутсайдера.

Почему низкая реализация при значительном количестве ударов? И снова два варианта – немотивированность на слабые команды, желание отдельных игроков продемонстрировать индивидуальную игру, недостаток концентрации, либо ожесточенное сопротивление аутсайдера.



Свидетельством в пользу второго предположения является статистика перехватов аутсайдера, демонстрирующая сколько раз в среднем за игру у фаворита отбирают мяч.

Мы видим, что в четырёх из пяти последних сезонов у «Спартака» мяч перехватывали чаще всего.

Следующий показатель – блокированные удары. Здесь статистика в абсолютном выражении, как нам кажется, не столь показательна, поэтому мы рассчитали для каждой из команд процент блокированных ударов, то есть сколько в среднем за игру аутсайдер не позволяет пробить от общего количества ударов – бросаясь под мяч, успевая накрыть удар и так далее.

Ничего очевидного здесь не наблюдаем – два сезона больше всего блокировались удары ЦСКА, два сезона – «Зенита,» и лишь один – «Спартака».

Аналогично мы рассчитали процент ударов мимо.

Здесь уже вновь интереснее – четыре из пяти последних сезонов не менее 35% от всех ударов игроков «Спартака» в среднем за игру уходили мимо ворот, что обеспечило ему лидерство по данному показателю. Любопытно, что в чемпионском сезоне-2016/17 красно-белые единственный раз были точнее ЦСКА и «Зенита» – 39% промахов против 40% и 42%. «Армейцы» поставили рекорд в этом сезоне – всего 30% промахов.

Выходит, что отчасти в низкой результативности «Спартака» в матчах с аутсайдерами при заметном преимуществе над ЦСКА и «Зенитом» по общему — количеству ударов за матч и при том, что удары красно-белых блокируются не чаще, чем у вышеназванных клубов, виноваты сами игроки, которые попросту не попадают в створ. При этом в пользу гипотезы о повышенном сопротивлении по-прежнему говорит статистика перехватов.

Скорее об этом же, чем о противоположном, повествуют и данные по предпринятым попыткам отбора мяча.

Здесь видим, что у ЦСКА абсолютное лидерство по четырём из пяти сезонов, то есть против красно-синих аутсайдеры в среднем меньше всего предпринимают попыток отбора. «Спартак» с «Зенитом» по два раза испытывали сильный прессинг аутсайдера.

И, наконец, наш определяющий показатель – выносы.

В трёх из пяти сезонов уверенно лидировал «Спартак», то есть красно-белые чаще всего выносили мяч со своей половины поля, что, вполне логично, демонстрирует степень прессинга оппонента. Аналогично в трёх сезонах «Зенит» меньше всего выносил мяч со своей половины поля.



Перед тем как привести рассчитанный нами индекс, ещё один график – ошибок, ставших причиной пропущенного мяча.

Колоссальная разница – за последние пять сезонов РФПЛ игроки «Спартака» допустили 14 ошибок, приведших к голу, то есть пропустили 14 мячей исключительно по своей вине. В то время как у ЦСКА – всего одна ошибка, у «Зенита» – 5. Но в чём, опять же, причина? Подобные ошибки чаще всего происходят при высоком прессинге, когда даже если игрок ошибается чисто технически, например при обработке мяча, соперник тут же перехватывает мяч и забивает гол.

Всё вышеперечисленное в совокупности даёт нам индекс сопротивляемости.

Что наблюдаем в итоге: чередование «Спартака» и «Зенита». Сезон-13/14 за красно-белыми, 14/15 – команда с берегов Невы, затем снова красно-белые, снова «Зенит» и в этом сезоне «Спартаку» вновь сопротивлялись больше всех.

Понятно, что как бы много ни было цифр, как бы ни сложны были расчёты, только ими не объяснить результат игры. Существует множество моментов, учесть которые очень сложно – травмы игроков, их психологическое состояние, мотивация на конкретный матч (когда, скажем, аутсайдеру нужно постараться обыграть фаворита, чтобы остаться в чемпионате, и тут уже не так важно, «Спартак» ли это, «Зенит» или ЦСКА) и многое другое.

Но очевидно, что «Спартак» на протяжении пяти последних сезонов стабильно теряет в среднем 6 очков относительно своих главных конкурентов в матчах с аутсайдерами. Красно-белые стабильно демонстрируют самую низкую результативность (четыре сезона из пяти) при значительном среднем количестве ударов по воротам за матч (лидерство по трём сезонам). Отчасти это объясняется лидерством по проценту ударов мимо ворот (четыре сезона из пяти). Блокируются удары красно-белых в среднем не чаще, чем у «Зенита» и ЦСКА (лидерство лишь в одном сезоне). При этом аутсайдеры чаще всего перехватывают мяч у спартаковцев (лидерство в четырёх сезонах), довольно часто вступают в отбор (лидерство по двум сезонам) и заставляют выносить мяч со своей половины поля (лидерство по трём сезонам).

Интерпретируя все вышеперечисленные данные можно вынести вердикт, согласно которому не существует какого-то тотального преимущества «Спартака» перед ЦСКА или «Зенитом» в плане «раздражения» аутсайдеров. Да, в трёх сезонах из пяти, по нашим подсчётам, аутсайдеры сопротивлялись «Спартаку» больше, но налицо и другие статистические показатели, свидетельствующие об ошибках самой команды. Поэтому, как бы на самом деле ни обстояло дело с сопротивляемостью, стабильно низкая результативность в матчах с представителями нижней части турнирной таблицы с последствиями в виде потерянных очков – проблема, которую тренерскому штабу клуба необходимо решать.

Материал подготовили Эдуард Галимуллин, Дмитрий Алексеев, Владимир Косарев.