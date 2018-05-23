«При выборе места финала ЛЧ никто не думал о болельщиках»

Фанаты «Реала» и «Ливерпуля» сдают билеты на финал из-за высоких цен на жильё в Киеве и сложной логистики.

На прошлой неделе на «Чемпионате» вышел текст, в котором мы рассказали, как киевляне борются с «барыгами», завышающими цены на жильё. В «Фейсбуке» была запущена акция #freekyivcouch4fans, в рамках которой украинцы предлагали болельщикам «Реала» и «Ливерпуля» бесплатно остановиться на ночь. Но этого не хватило для спасения имиджа киевского финала.

«Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг» Украинцы предлагают бесплатное жильё болельщикам, которые приедут на финал Лиги чемпионов.

Английские и испанские СМИ регулярно выпускают материалы, что всё больше и больше людей сдают билеты и отказываются ехать в Киев.

«Более 2000 болельщиков «Реала Мадрид» были вынуждены вернуть билеты на финал Лиги чемпионов из-за проблем с логистикой и прайс на билеты до Киева. Цены на перелёты были повышены до 1000 фунтов, многие рейсы были тут же выкуплены», — сообщает английское издание Independent.

С билетами дела обстоят действительно катастрофически. На 24 мая из Ливерпуля до Киева рейсов нет.

На 25 мая билеты есть. Только за перелёт придётся заплатить почти 266 тыс. рублей. И прилететь на следующий день после финала.

Но зато есть рейсы из Лондона в любой день. Туда-обратно — за 40 тыс. рублей.

Добраться из Мадрида варианты есть, но за это тоже придётся выложить немалую сумму. За такие деньги можно улететь на другой конец света.

Так что тем, кто не стал сдавать билеты на матч, приходится искать другие варианты, как добраться до Киева. Болельщик «Ливерпуля» Гарет Робертс рассказал CNN, что поедет в Киев на автобусе с пересадками в пяти странах: Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Польше.

Джейми Валеро, один из членов клуба болельщиков «Реала Мадрид», поделился своей историей с ESPN: «Логистика очень запутанная, но те, кто хочет поехать, найдут путь. Кто-то купил билеты и забронировал отели ещё в начале сезона, но большинство опомнились лишь тогда, когда команда вышла в финал. Двое членов нашего клуба летят из Мадрида до Вильнюса, оттуда они поедут в Минск, где сядут на самолёт до Киева. Обратно будут добираться так же. Нам кажется, что при выборе места финала никто не думал о болельщиках».

Ещё один болельщик «Реала» Начо Вигноте также остался не доволен выбором города: «Фанаты очень злы на УЕФА из-за места, которое было выбрано для финала. Такие цены – только из-за расположения города. Если бы матч был где-то в центральной Европе, таких проблем не было бы».

Ещё один момент, который вызвал недовольство со стороны болельщиков, — это билеты на матч. Дело в том, что из 63 тыс. билетов каждому клубу была выделена квота в 17 тыс. штук, ещё 6700 были доступны на сайте УЕФА, а остальные 22 300… достались «семье». В эту категорию входят оргкомитет, национальные ассоциации, корпоративные партнёры, бродкастеры и другие причастные к организации финального матча.

«Все билеты только VIP и УЕФА. УЕФА устроил вечеринку для своих вместо того, чтобы устроить ее для болельщиков по доступным ценам. Настоящие болельщики вынуждены остаться дома или же потратить небывалые суммы», — поделился с CNN Вигноте.

Конечно, это всё ужасно. Но только все забыли, что в прошлом году в Кардиффе цены на жильё в среднем составляли 1 тыс. фунтов за ночь, а из Мадрида прямой рейс стоил больше 700 евро. И британские СМИ писали всё о том же: о высоких ценах на билеты и сумасшедших владельцах отелей, завышающих прайс за одну ночь.

Финал Лиги чемпионов – это всегда дорого. И неважно, в каком городе он проходит. Это локальное и кратковременное событие, на котором владельцы отелей не упускают возможности нажиться, а УЕФА не в силах всё контролировать и регулировать. И с этим остаётся либо смириться, либо никуда не ехать.