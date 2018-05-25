России – четвертьфинал! Что нужно знать о Евро-2020

Исполком УЕФА определился с календарём финальной стадии Евро-2020. Рассказываем, что нас ждёт в течение двух лет после домашнего чемпионата мира.

Представлен логотип Евро-2020

Почему Россия примет Евро-2020 после ЧМ-2018?

Евро-2020 станет уникальным турниром. Впервые матчи финальной стадии чемпионата будут проведены фактически по всей Европе. Россия – лишь одна из хозяек турнира. Нашу страну представит Санкт-Петербург: в Северной столице состоятся три игры группы В (13, 17 и 22 июня) и одна встреча 1/4 финала (3 июля).

Было определено, что петербургский четвертьфинал – это матч под номером 45. Экс-президент УЕФА Мишель Платини придумал для этого турнира лозунг «Евро – для Европы». По его мнению, большое количество стран-хозяек поможет решить вопросы подготовки инфраструктуры, так как увеличение количества участников финальной стадии усложняет задачу организаторов европейского первенства.

Мост в Европу вместо окна. В Питере представили логотип Евро-2020 Широков не возобновит карьеру, президент УЕФА любит Россию, а Мутко отказался стать переводчиком: в Питере представили логотип Евро-2020.

За право принять матчи Евро-2020 боролись 19 городов из разных стран. По регламенту, каждая страна могла заявить только один город с одним стадионом. В сентябре 2014-го состоялись выборы – определились 13 городов, подходящих по всем параметрам. Платини объяснил логику решения: «Мы предпочли города с большими международными аэропортами. Выбор не был продиктован силой национальных сборных или туристической привлекательностью стран. Наши критерии касались аэропортов, транспорта, размещения. Думаю, члены исполкома пытались найти баланс — юг представлен Римом и Бильбао, север — Копенгагеном и Петербургом».

Где ещё состоятся матчи чемпионата Европы?

УЕФА ввёл правило: в одну группу попадают не более двух сборных, принимающих Евро-2020. В результате матчи группового этапа распределены по городам следующим образом: группа А – Рома и Баку, группа В – Копенгаген и Петербург, группа С – Амстердам и Бухарест, группа D – Лондон и Глазго, группа Е – Бильбао и Дублин, группа F – Будапешт и Мюнхен. Изначально в списке счастливчиков присутствовал ещё и Брюссель, однако в декабре 2017-го столицу Бельгии исключили из числа организаторов чемпионата Европы. Причина – проблемы со строительством нового стадиона.

В Брюсселе должны были состояться три матча группового этапа и встреча 1/8 финала. Все эти игры отошли главному городу Евро-2020 – Лондону. Таким образом, столица Великобритании примет семь матчей турнира, в том числе оба полуфинала (7 и 8 июля) и финал (12 июля). Газону «Уэмбли» обеспечена солидная нагрузка.

Что касается четвертьфиналов, один из которых отдан России, то в Петербурге и Мюнхене пройдут игры, запланированные на 3 июля. Затем их победители поспорят 7-го числа в первом лондонском полуфинале. Ещё два четвертьфинала (4 июля) достались Риму и Баку. Победители этих противостояний сразятся во втором лондонском полуфинале 8-го числа.

Кстати, Петербург подавал заявку на матч открытия, но и тут конкуренция была высокой. Помимо Северной столицы на первую игру турнира претендовали ещё пять городов. Выиграл в итоге Рим, где всё и начнётся 13 июня.

Как будет проходить отборочный цикл Евро-2020?

Жеребьёвка отборочного цикла Евро-2020 состоится 2 декабря 2018 года в Дублине. В квалификации, от которой на этот раз никто не освобождён, сыграют 55 национальных команд. Единственный дебютант розыгрыша – сборная Косово: до этого она принимала участие в отборе к чемпионату мира и заняла с одним очком последнее место в группе с Исландией, Хорватией, Украиной, Турцией и Финляндией.

По итогам жеребьёвки будут сформированы 10 групп по 5-6 команд в каждой. Россия по понятным причинам точно не попадёт в одну группу с Украиной, а Армения – с Азербайджаном. Матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь 2019-го. Сборные, занявшие в своих группах первое и второе места, получат путёвки в финальную стадию турнира.

Кому достанутся ещё четыре места? Говорят, в 2013 году в УЕФА задумались о том, чтобы не только увеличить количество хозяев, но и расширить границы чемпионата Европы. Тогда появилась информация, что Платини вынашивает идею специальных приглашений для сборных Аргентины, Бразилии, Мексики и Японии. Однако здесь до революционных изменений дело всё-таки не дошло. На Евро-2020 выступят исключительно участники европейской квалификации. Последние четыре путёвки достанутся сборным, которые отберутся через Лигу наций – нового турнира, призванного заменить товарищеские матчи. Там хитрая схема. О деталях можно узнать здесь.