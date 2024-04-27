Стало известно имя фаворита на пост нового главного тренера «Милана»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел может возглавить «Милан», сообщает MilanNews.it со ссылкой на SportMediaset.
Клуб рассматривает разных кандидатов, но 47-летнего нидерландца называют фаворитом на данный момент. Хотя советник Златан Ибрагимович выбрал бы Антонио Конте, но у клуба нет такого бюджета на зарплаты и трансферы, которые попросит специалист.
Ван Боммел возглавляет «Антверпен» с лета 2022 года. С ним команда играла в группе ЛЧ, сейчас идёт 5-й в группе плей-офф этапа за чемпионство в первенстве Бельгии.
Марк играл за «Милан» с 2011 по 2012 год.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил в соцсетях, что в ближайшие недели руководство «Милана» предпримет шаги, необходимые для досрочного прекращения сотрудничества с нынешним главным тренером Стефано Пиоли.