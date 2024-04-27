Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно имя фаворита на пост нового главного тренера «Милана»

Стало известно имя фаворита на пост нового главного тренера «Милана»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел может возглавить «Милан», сообщает MilanNews.it со ссылкой на SportMediaset.

Клуб рассматривает разных кандидатов, но 47-летнего нидерландца называют фаворитом на данный момент. Хотя советник Златан Ибрагимович выбрал бы Антонио Конте, но у клуба нет такого бюджета на зарплаты и трансферы, которые попросит специалист.

Ван Боммел возглавляет «Антверпен» с лета 2022 года. С ним команда играла в группе ЛЧ, сейчас идёт 5-й в группе плей-офф этапа за чемпионство в первенстве Бельгии.

Марк играл за «Милан» с 2011 по 2012 год.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил в соцсетях, что в ближайшие недели руководство «Милана» предпримет шаги, необходимые для досрочного прекращения сотрудничества с нынешним главным тренером Стефано Пиоли.

Материалы по теме
Тренер «Милана.» Пиоли: наш клуб никогда не был сильнейшей командой Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android