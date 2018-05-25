Играй с нами! Как болеть за футбол, не выходя из казино

«Казино Сочи», которое уже полтора года манит к себе любителей острых ощущений, не останется в стороне и от главного спортивного события лета. Здесь подготовили насыщенную программу для всех любителей вида спорта номер 1, которые в течение месяца — с 14 июня по 15 июля – будут гостями казино. Программа называется «Играй с нами».

Понятно, что количество желающих попасть на матчи ЧМ-2018 гораздо больше вместимости стадионов, в том числе сочинского «Фишта». Не стоит забывать и о тех, кто не готов стоять в огромных очередях до и после матча, но хочет погрузиться в атмосферу, поддержать любимую команду и не потерять в объеме эмоций. Именно для таких болельщиков «Казино Сочи» подготовил большой подарок — специальную тематическую площадку с огромным экраном, позволяющую насладиться атмосферой в полной мере.



С 14 июня по 15 июля в «Казино Сочи» будут организованы прямые ТВ-трансляции футбольных матчей на больших led-экранах, а также серия стимулирующих розыгрышей с призовым фондом 6 млн рублей. Болельщикам будет предоставлена возможность делать ставки на команду-победителя или точный счёт и выигрывать денежные призы, а также подарки от партнёров проекта. Все желающие смогут делать ставки на спорт. Партнёром проекта «Играй с нами» является букмекерский клуб «МАТЧПОИНТ».

Во время проекта «Играй с нами» казино посетят и специальные гости. Это Роман Павлюченко — экс-нападающий сборной России по футболу, бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхема», Роман Широков — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года, братья Василий и Алексей Березуцкие – экс-игроки сборной России по футболу, обладатели Кубка УЕФА, игроки ПФК ЦСКА, Алексей Смертин – экс-капитан сборной России по футболу, обладатель Кубков английской и французской лиги, Кубка России 2000 года, Павел Погребняк — чемпион России 2007 года в составе петербургского «Зенита», обладатель Кубка УЕФА.



Шоу-программа будет не менее яркой: в течение месяца на главной сцене казино состоятся концерты многочисленных звезд российского шоу-бизнеса. Традиционно вход на все мероприятия казино свободный.



Кульминацией программы станет трёхдневный уик-энд 13,14 и 15 июля. 13 июля — суперигра «ПЯТНИЦА’13» с общим призовым фондом 20 млн рублей и главным призом 13 млн рублей, 14 июля — розыгрыш Bentley Mulsanne и гала-концерт несравненной певицы Валерии, 15 июля – финал главного футбольного события этого года, розыгрыш 1 млн рублей и концерт Сергея Трофима.

Расписание концертов в «Казино Сочи» на июнь-июль



9 июня – Владимир Кузьмин

10 июня – Надежда Грановская

16 июня – Танцы Минус

22 июня – Юлиана Караулова

29 июня – Брендон Стоун

6 июля – Александр Панайотов

14 июля – Валерия

15 июля – Трофим

20 июля – IOWA

27 июля – Александр Маршал

«Чтобы посетить «Казино Сочи», не обязательно быть миллионером, — говорит заместитель генерального менеджера «Казино Сочи» Дмитрий Анфиногенов. — Минимальная ставка на игровых автоматах – 10 копеек. Для VIP-гостей предусмотрены VIP-комнаты с отдельным входом, парковкой, индивидуальным обслуживанием и персональным консьержем.



Встретить за соседним столиком мировую звезду, известного бизнесмена или популярного телеведущего в «Казино Сочи» — обычное дело».

«Казино Сочи», пожалуй, самый масштабный развлекательный проект в России на сегодняшний день, — отмечает Дмитрий. — В первую очередь, это касается игровых событий. У нас проходят международные покерные турниры с гарантийным призовым фондом в в сотни миллионов рублей. Они собирают тысячи участников со всего мира.



Еженедельно в казино разыгрываются крупные денежные суммы и автомобили самых разных марок, таких как Bentley, Mercedes-benz, Jaguar, BMW, Land Rover. Только за 2017 год мы разыграли 177 890 000 рублей.



Любителей игровых автоматов мы радуем еженедельной серией джекпотов «Золотые горы», в также новые VIP-джекпоты «Монблан» и «Олимп». Джекпот интересен тем, что он определяется случайным образом и может выпасть даже со ставки 100 рублей. Ярким примером служит история с джекпотом 2 644 996 рублей, который осчастливил молодого человека, впервые посетившего наше казино».

Стоит добавить, что в июне и июле рестораны и бары «Казино Сочи» предложат специальное футбольное меню для всех болельщиков. И еще один полезный сервис — 15 июня, 19 июня, 23 июня, 26 июня, 30 июня, 7 июля, то есть в дни проведения матчей от стадиона «Фишт» будет работать бесплатный трансфер до казино.

Какие матчи ЧМ 2018 пройдут в Сочи



15 июня, пятница. Группа B. Португалия-Испания. Начало в 21:00.

18 июня, понедельник. Группа G. Бельгия-Панама. Начало в 18:00.

23 июня, суббота. Группа F. Германия-Швеция. Начало в 21:00.

26 июня, вторник. Группа C. Австралия-Перу. Начало в 17:00.

30 июня, суббота. 1/8 финала. Начало в 21:00.

07 июля, суббота. 1/4 финала. Начало в 21:00.

«Будет всё: прямые трансляции в качестве, многочисленные розыгрыши, концерты звезд, вкуснейшая еда и напитки, и самое главное, непередаваемая атмосфера, почувствовать которую вы сможете только находясь здесь, — рассказывает Дмитрий Анфиногенов. – Преимущество «Казино Сочи» перед остальными площадками очевидно. Приглашаем в этом убедиться!».

Как добраться до «Казино Сочи»



«Казино Сочи» расположено на территории всесезонного и горного курорта «Горки Город». От аэропорта Адлер – 40 минут.



«Идеальная новая дорога на такси, каршеринге, автобусе, собственном автомобиле с великолепными пейзажами от аэропорта до казино занимает 40 минут, — говорит Дмитрий Анфиногенов. — Насладиться видами вы сможете и из электрички «Ласточка», которая доставит вас из Олимпийского парка, аэропорта Адлера, Сочи или Краснодара».



Для участников программы лояльности «Королевские привилегии», владеющих бриллиантовой картой или картой премьер, в казино организован бесплатный VIP-трансфер на автомобилях класса люкс в пределах Сочи.