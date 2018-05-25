Знай своё место. Почему игроки в РФПЛ тяжело ломаются чаще, чем в низших лигах

В интервью Дмитрия Егорова с Эдуардом Безугловым помимо убойного панчлайна в сторону коллеги Егорова «Ваши поклонники в возрасте 30 лет и старше, которые будут ставить единицу в оценках под статьёй», есть один интересный момент. Врач сборной России не понимает, почему в Премьер-Лиге так много физиотерапевтов и специалистов по физической подготовке из-за рубежа. Более того, Безуглов сравнивает количество тяжёлых травм в «Спартаке» и провинциальных клубах, где по определению должно быть хуже и с диагностикой, и с кадрами.

«В семи командах РФПЛ таких травм не было вообще за последние 1,5 года. В «Уфе» давно не было крестов, в «СКА-Хабаровск» лет 10 как, в «Рубине» тоже. В ФНЛ, например, на 20 команд всего 15 крестов за полтора года. Получается, что в первой лиге таких травм меньше, несмотря на то что поля хуже, перелёты – дальше», — говорит врач сборной. И делает вывод о том, что качество полей не влияет на феноменальную в некоторой мере проблематику тяжёлых травм в России.

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Около года назад я тоже интересовался этим парадоксом, когда узнал, что на все клубы ПФЛ приходится столько же порванных «крестов», сколько на одну только Премьер-Лигу. Один из знакомых мне игроков, не поднимавшийся в своей карьере выше ФНЛ, сказал тогда в ответ на мой интерес: «А мы тут разве напрягаемся? У нас нагрузок особых нет, зато из-за обычных травм мы пропускаем больше. У нас вон на некоторых наших матчах заморозки не бывает — долбанули по бедру, и на завтра ты мука. А в нормальном клубе даже не заметил бы этого».

Очень сомневаюсь, что мой знакомый хоть как-то интересовался проблематикой «крестов», но интуитивно он провёл чёткую черту. Единственное, в чём сходится большинство медиков и физиотерапевтов относительно разрыва крестообразных связок — склонность к таким травмам проходит по линии «готов ты к высоким физическим нагрузкам или не готов». Там, где нет высочайших нагрузок, меньше и порванных «крестов», это должно кое-что объяснять. Поэтому сравнивать рекордную травматичность РФПЛ со спокойствием крестообразных связок в российских низших лигах не совсем корректно.

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Но интересно, что и внутри Премьер-Лиги есть перегибы — где-то тяжёлые травмы сведены к минимуму, а где-то регулярны. У Безуглова нет объяснения этому, но его недоумение по поводу большого количества иностранцев, отвечающих за физику, всё же объяснимо. Проиллюстрирую его доступным примером. В одну из команд ПФЛ в прошлом сезоне пришёл достаточно амбициозный тренер, который привёл и своего человека, ответственного за физическое состояние игроков. Старожилы клуба восприняли это негативно: там много лет отвечал за физику один и тот же человек. В результате травматичность в команде увеличилась (правда, тяжёлых травм не было, но это не отменяет главного), результаты лучше не стали, и тренер с задачей не справился.

То, что работает на уровне «человек из другого города», работает и на уровне «человек из другой страны». В вопросе физической сохранности футболистов в России важна не только квалификация специалиста (хотя она, безусловно, первостепенна), но и специфика определённого места. Детальное знание особенностей своего поля, климата местности, возможностей игроков по обуви и логистических нагрузок в нашем футболе тоже критически важны. На любом уровне — от Премьер-Лиги до региональных чемпионатов. Когда я в прошлом году был на одном матче чемпионата Курской области в районе, местный тренер показал мне на кочку ближе к углу поля и сказал: «Вот на ней все ломаются, сколько себя помню». Сказал, ухмыльнулся и пошёл помогать вешать сетку на ворота.



Во втором тайме на этой кочке травмировался 17-летний школьник из команды гостей.