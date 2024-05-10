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Фанаты «Стандарта» заблокировали команду на базе и не позволили отправиться на матч

Фанаты «Стандарта» заблокировали команду на базе и не позволили отправиться на матч
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Матч плей-офф за Лигу конференций чемпионата Бельгии, в котором должны были встретится «Стандарт» и «Вестерло», был перенесён из-за того, что фанаты не позволили хозяевам отправиться на игру. Об этом сообщил официальный сайт «Стандарта».

Бельгия - Лига Жюпиле . Плей-офф за Лигу конференций. 38-й тур
10 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Стандард
Льеж
Перенесён
Вестерло
Вестерло

«Из-за того, что нашу команду в нашем тренировочном центре заблокировали некоторые болельщики, которые решили не допустить её на стадион, наш клуб не смог принять участие во встрече, запланированной на вечер этой пятницы, против «Вестерло».

Попытки переговоров с болельщиками не привели к определению решения по снятию блокировки.

«Стандард» глубоко сожалеет об этой ситуации и приносит извинения «Вестерло», а также болельщикам обоих клубов, присутствовавшим сегодня вечером на стадионе», — написано в заявлении клуба.

По информации СМИ фанаты недовольны тем, что клуб был выставлен на продажу.

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