Фанаты «Стандарта» заблокировали команду на базе и не позволили отправиться на матч

Матч плей-офф за Лигу конференций чемпионата Бельгии, в котором должны были встретится «Стандарт» и «Вестерло», был перенесён из-за того, что фанаты не позволили хозяевам отправиться на игру. Об этом сообщил официальный сайт «Стандарта».

«Из-за того, что нашу команду в нашем тренировочном центре заблокировали некоторые болельщики, которые решили не допустить её на стадион, наш клуб не смог принять участие во встрече, запланированной на вечер этой пятницы, против «Вестерло».

Попытки переговоров с болельщиками не привели к определению решения по снятию блокировки.

«Стандард» глубоко сожалеет об этой ситуации и приносит извинения «Вестерло», а также болельщикам обоих клубов, присутствовавшим сегодня вечером на стадионе», — написано в заявлении клуба.

По информации СМИ фанаты недовольны тем, что клуб был выставлен на продажу.