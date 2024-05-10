Марко Ройс может стать одноклубником Лионеля Месси или Криштиану Роналду

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, помимо «Сент Луис Сити», привлёк также внимание американского «Интер Майами» и эмиратского «Аль-Насра». Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, из числа множества клубов, интересующихся Ройсом, выделяются именно эти клубы. При этом большой интерес к футболисту существует и от команд турецкой Суперлиги. Однако Ройс пока ещё не принял решение по своему будущее, поскольку сосредоточен на матче финала Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» с мадридским «Реалом».

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.