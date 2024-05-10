Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала» — журналист Хоукинс

Нападающий Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком мадридского «Реала» после того, как присоединится к клубу по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 25-летний нападающий будет зарабатывать больше, чем вингер Винисиус Жуниор и атакующий полузащитник Джуд Беллингем. Кроме того, Мбаппе будет принадлежать очень большой процент прав на его изображение.

Напомним, сегодня, 10 мая, Мбаппе официально объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт со «сливочными», рассчитанный до 2029 года.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: