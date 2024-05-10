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Финал ЛК могут перенести в Венгрию из-за угроз безопасности на стадионе в Греции — NS-INFO

Финал ЛК могут перенести в Венгрию из-за угроз безопасности на стадионе в Греции — NS-INFO
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Финал Лиги конференций может не состояться на стадионе «Айя-София», расположенного в Афинах, из-за того, что местные правоохранительные органы не могут гарантировать безопасность для болельщиков. Об этом сообщает NS-INFO.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, по этой причине финал Лиги конференций может быть перенесён в Будапешт на стадион «Пушкаш Арена». Подчёркивается, что на текущий момент в Греции нестабильная политическая ситуация, что также могут влиять на появление дополнительных угроз безопасности.

Напомним, в финале Лиги конференций встретятся греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Игра состоится 29 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала этого турнира «Фиорентина» прошла бельгийский «Брюгге» (общ. 4:3). «Олимпиакос» выбил английскую «Астон Виллу» (общ. 6:2).

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