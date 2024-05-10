Игроки «Реала» в восторге от шанса сыграть с Мбаппе и не хотят покидать клуб — Relevo

Игроки мадридского «Реала» с большим оптимизмом отнеслись к заявлению нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе о том, что он покинет парижский клуб по окончании сезона и с нетерпением ждут возможности сыграть с ним. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на источники, приближённые к команде.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

По информации источника, никто из футболистов, кроме центрального защитника Начо Фернандеса, и из персонала не хотят покидать мадридский клуб, поскольку считают, что они могут стать частью исторической команды. Подчёркивается, что прибытие Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» — вопрос времени.

Напомним, французский футболист объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона сегодня, 10 мая.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: