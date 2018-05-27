Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир

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Факты о Лорисе Кариусе, вратаре «Ливерпуля»

Лорисе Кариус
Сергей Титов
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
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Футбол / Лига чемпионов

В детстве Кариус был нападающим

Путь Лориса Кариуса к воротам был сложным. Во-первых, отец Лориса, Харальд, был против футбола – он надеялся, что сын пойдёт по его стопам и будет выступать в мотокроссе. Харальд купил 4-летнему Лорису мотоцикл, отправил на его первые гонки, но большее влияние оказал дед Лориса и первый совместный поход на футбольный стадион. С подачи деда Кариус потренировался с ребятами, и ему настолько понравилось, что тем же вечером Лорис отказался кататься на мотоцикле в разговоре с отцом. Мать была рада – потому что футбол менее травмоопасен.

В первой команде, «Биберахе», Кариуса видели нападающим, но однажды на тренировке не было вратарей, Лорис попросил тренеров поставить его в ворота. И заиграл там так, что больше его не двигали в поле. Хотя Кариусу скучно на ленточке – и в Бундеслиге, и в «Ливерпуле» Лорис развил качества вратаря-либеро, далеко выбегая из ворот и грамотно начиная атаки своей команды ногами.

До «Ливерпуля» засветился в «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» – не первый английский клуб Лориса Кариуса. В 16 лет он попал в академию «Манчестер Сити»: ему ежедневно названивали из клуба и обещали тренировки в основном составе с Джо Хартом. Кариус решился на переезд и провёл в «Сити» два сезона. Его не обманули, Лорис действительно тренировался вместе с основной командой, но пробиться в основу было невозможно. «Клуб развивался и шёл вперёд, а возиться с молодёжью там не хотели», – вспоминал Кариус. Кстати, тренером немца тогда был Роберто Манчини.

За «Манчестер Сити» Кариус так и не сыграл ни одного матча, зато сдружился с Марио Балотелли. Репортёр BT Sport Арчи Ринд-Тутт рассказывал, что Кариус и Балотелли постоянно переписываются даже после возвращения Лориса в Германию. Ещё один звёздный друг Кариуса – Джастин Бибер. «Когда Кариус был в отпуске в прошлом году, Бибер столкнулся с ним у бассейна, оценил татуировки, поболтал и обменялся с Кариусом телефонами», – рассказывал Ринд-Тутт.

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Его хотел видеть в «Ливерпуле» лично Клопп

«Когда я узнал, что интересен Клоппу, пришёл в настоящий восторг», – вспоминает Кариус. Тренер «Ливерпуля» знал его по «Майнцу», с которым сохранил связь после своего отъезда в Дортмунд. У Томаса Тухеля, другого тренера-гика, Кариус стал самым молодым вратарём, игравшим в первой Бундеслиге (дебют в 19 лет) и превратился в мастера отражения пенальти. Причём Кариус, по собственному признанию, ненавидит изучать бьющих пенальтистов соперника и очень редко готовится к 11-метровым заранее, чаще используя свою реакцию. К финалу Лиги чемпионов Лорис тренировал пенальти специально.

Тогда у Клоппа был только Симон Миньоле, допускавший много ошибок на выходах из ворот, и резервисты разной слабости. Купив Кариуса, Клопп медленно подводил соотечественника к стартовому составу, но уже в октябре 2016-го сказал, что именно Кариус – первый номер «Ливерпуля». Накануне этой весны Клопп расставил приоритеты так же.

Болезненно реагирует на критику

До финала Лиги чемпионов самая жуткая ошибка Кариуса пришлась на гостевой матч с «Борнмутом» в декабре 2016-го: после дальнего удара немец выронил мяч, летевший в руки, и

Натан Аке успел на добивание. Не такая вопиющая ошибка, но главные эксперты британского ТВ сразу прибили Кариуса за неё. Самым резким был Джейми Каррагер: «Он не показал ничего, чтобы убедить меня, что он достаточно хорош для этого уровня».

За ту ошибку Кариус извинился, критику Каррагера воспринял спокойно (из-за ливерпульского прошлого), но про Гари Невилла выдал: «Мне всё равно, что он говорит». Невилл после той ошибки тоже обрушился на Кариуса с критикой. Гари не отреагировал на выпад вратаря, зато Джейми Каррагер предложил немцу заткнуться и заняться своей работой. Ну… за следующие полтора года таких ошибок Кариус не допускал. Но теперь критики будет выше крыши.

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Признавался, что учился у Акинфеева

Нет, мы не травим. Это реальная цитата. Перед московским матчем со «Спартаком» у Лориса Кариуса, знает ли он о великих русских вратарях. «Разумеется, я знаю Яшина и Дасаева, но из-за возраста не мог наблюдать за их матчами. А из нынешних российских голкиперов выделю Акинфеева, он уже много лет выступает на достойном уровне. Чему-то я у него тоже научился».

Одна ночь – хуже 32 предыдущих

В финале Лиги чемпионов Кариус сделал больше результативных ошибок, чем в предыдущих 32 матчах «Ливерпуля» во всех турнирах, вместе взятых. После таких жутких ошибок на таком высоком уровне сложно не сломаться.

Кариусу нужно это пережить.

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