Александр Филимонов завершил карьеру. Как это было. Фото

В Долгопрудном прошёл последний матч голкипера местного одноимённого клуба Александра Филимонова. Во встрече заключительного 26-го тура ПФЛ зоны «Запад» «Долгопрудный» одержал победу над командой «Луки-Энергия» со счётом 4:1.
К игре в клубе готовились.
Игроки вышли на поле в специальных майках.
Игру посетил Олег Романцев, под руководством которого Филимонов играл в "«Спартаке» и сборной России.
Не обошлось без торжественных речей и подарков.
Ещё одним гостем Филимонова стал Дмитрий Аленичев. Вместе они играли в «Спартаке», а затем работали в тульском «Арсенале».
44-летний вратарь провёл на поле весь матч.
После игры Филимонов долго общался с болельщиками.
И с бывшими одноклубниками. Например, Юрием Ковтуном.
И Максимом Бузникиным.
Фото на память.
И автографы на спартаковской футболке.