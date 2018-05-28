Знаменитый вратарь играл на профессиональном уровне до 44 лет.

Александр Филимонов завершил карьеру. Как это было. Фото

В Долгопрудном прошёл последний матч голкипера местного одноимённого клуба Александра Филимонова. Во встрече заключительного 26-го тура ПФЛ зоны «Запад» «Долгопрудный» одержал победу над командой «Луки-Энергия» со счётом 4:1.

Филимонов: я бы и сейчас не заканчивал. Но пришлось Александр Филимонов – о своём футбольном долголетии, Романцеве, Лобановском, «Спартаке» и многом другом.

К игре в клубе готовились.

Игроки вышли на поле в специальных майках.

Игру посетил Олег Романцев, под руководством которого Филимонов играл в "«Спартаке» и сборной России.

Олег Романцев Фото: Пресс-служба ФК «Долгопрудный»

Не обошлось без торжественных речей и подарков.

Фото: Пресс-служба ФК «Долгопрудный»

Ещё одним гостем Филимонова стал Дмитрий Аленичев. Вместе они играли в «Спартаке», а затем работали в тульском «Арсенале».

Дмитрий Аленичев Фото: Пресс-служба ФК «Долгопрудный»

44-летний вратарь провёл на поле весь матч.

Фото: Пресс-служба ФК «Долгопрудный»

После игры Филимонов долго общался с болельщиками.

Фото: Пресс-служба ФК «Долгопрудный»

И с бывшими одноклубниками. Например, Юрием Ковтуном.

Фото: Пресс-служба ФК «Долгопрудный»

И Максимом Бузникиным.

Фото: Пресс-служба ФК «Долгопрудный»

Фото на память.

Фото: Пресс-служба ФК «Долгопрудный»

И автографы на спартаковской футболке.