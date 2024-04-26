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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал Хави гарантии по трансферам

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал Хави гарантии по трансферам
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Главный тренер «Барселоны» Хави сможет рассчитывать на усиление состава в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Иван Сан Антонио в соцсетях, президент «Барселоны» Жоан Лапорта предоставил Хави гарантии по летним трансферам. Отмечается, что каталонский клуб намерен значительно усилить состав в межсезонье.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее «Барселона» объявила о том, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и даже может продлить контракт с клубом. Отметим, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение.

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