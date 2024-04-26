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В «Барселоне» определились с главным кандидатом на продажу

В «Барселоне» определились с главным кандидатом на продажу
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В «Барселоне» готовятся к серьёзным переменам в составе в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, в каталонском клубе определились с основным кандидатом на уход этим летом. Им стал нидерландский полузащитник Френки де Йонг, один из самых дорогостоящих и высокооплачиваемых игроков в нынешнем составе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующее трудовое соглашение Френки де Йонга с каталонской «Барселоной» рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нидерландского футболиста в € 70 млн. В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 30 матчах, в которых забил два гола.

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