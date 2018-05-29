Черчесов круче Лужкова. Он просто попросил и тучи ушли…

Жена Семака намекнула о назначении мужа на пост главного тренера «Зенита»

Анна Семак, которая является супругой главного тренера «Уфы» Сергея Семака, намекнула о назначении мужа на пост главного тренера «Зенита».

«Помните, как мы с вами договаривались, что мои секреты станут вашими секретами и если я что и скажу, то дальше пятнадцати тысяч семиста людей это не пойдёт? Петицию подписали сто пятьдесят человек, остальные молча кивнули, я верю. Так вот. Тут такое дело...», — написала Анна в «инстаграме», опубликовав свою фотографию, где она стоит на камне с надписью «Зенит».

Ранее стало известно, что Семак является одним из кандидатов на вакантный пост наставника «Зенита», который освободился после ухода Роберто Манчини. 27 мая итальянский журналист Альфредо Педулла сообщил, что руководство «Зенита» больше не ждёт ответа от Маурицио Сарри, который являлся ещё одним кандидатом на тренерский пост, и решило назначить наставником команды Семака.

Gracenote: ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локо» — в топ-50 лучших клубов Европы

Семь российских клубов вошли в топ-100 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index по окончании сезона-2017/18, составленного агентством Gracenote.



Лучшим клубом России признан ЦСКА, расположившийся на 26-м месте. «Зенит» занял 33-е место, «Спартак» — 38-е. Чемпион страны – «Локомотив» – оказался на 47-й строчке. Не вошли в топ-50, но попали в число 100 лучших «Краснодар» (51), «Ростов» (75) и «Ахмат» (97).



Возглавила рейтинг «Барселона»», второе место занял «Реал», третье — «Бавария». Пятёрку сильнейших замыкают «Ювентус» и «Манчестер Сити».



Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и Кубках (в отличие от рейтинга УЕФА). При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона. Количество очков в рейтинге зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.

Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче под руководством Манчини

В первом матче под руководством нового главного тренера Роберто Манчини сборная Италии в товарищеской игре оказалась сильнее команды Саудовской Аравии. Встреча проходила в Санкт-Галлене на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счётом 2:1.



В составе победителей голы на свой счёт записали Марио Балотелли и Андреа Белотти, а за Саудовскую Аравию отличился Яхья Аль-Шехри.



Напомним, что в завершившемся сезоне российской Премьер-Лиги Манчини работал главным тренером «Зенита».



На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Саудовской Аравии предстоит сыграть с Россией, Уругваем и Египтом. Италия на турнир пробиться не смогла.

Черчесов попросил включить солнце, и тучи ушли

Менеджер сборной России Евгений Савин рассказал историю о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове, которая случилась во время подготовки к чемпионату мира–2018 на сборе в Австрии.



«Когда ехали сюда, смотрели прогноз: две недели одни дожди. При заселении в отель Черчесов обратился к мэру: «Включите солнце!» Не знаю, что они там сделали, но уже на следующее утро было тепло, сухо, все тучи куда-то резко ушли, а солнечная погода держится третьи сутки. Станислав Саламыч в Австрии – свой человек. Пока все его наказы исполняются», — сказал Савин.

20 мая Черчесов в беседе журналистами сообщил, что на следующий день ему пообещали «включить солнце».



На ЧМ-2018 сборная России выступит в одной группе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В матче открытия мирового первенства российская сборная 14 июня сыграет с Саудовской Аравией на стадионе «Лужники» в Москве.

Черчесов: в плане работы с мячом у наших соперников на ЧМ примерно один уровень

Футболистов будут наказывать жёлтой карточкой за требование видеоповтора

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввёл новые правила, касающиеся требования рассмотрения видеоповторов со стороны игроков в сезоне-2018/19, сообщает пресс-служба организации в "Твиттере".



Согласно нововведению, футболисты, которые будут показывать арбитру жест, подразумевающий просмотр видеоповтора, будут наказаны жёлтой карточкой.



Отмечается, что тренер и другие члены команды, которые попытаются проникнуть в зону, где проходит просмотр и анализ видеоповтора, также получат предупреждение, но без карточки.

Карвахаль, вероятно, сможет сыграть на чемпионате мира–2018

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль прошёл медицинское обследование после полученной в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» травмы.



По информации Marca, в результате обследования врачи диагностировали футболисту повреждение мышц задней поверхности бедра. Приблизительный срок восстановления от такой травмы составляет около трёх недель. Первый матч сборной Испании на чемпионате мира–2018 состоится 15 июня – через 19 дней. Таким образом, Карвахаль сохраняет шансы на участие в турнире.



На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Испании предстоит встретиться с Португалией, Ираном и Марокко.