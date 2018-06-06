Как ЦСКА заработал на Жо, а «Спартак» прокололся с Веллитоном

В преддверии старта чемпионата мира 2018 у Алексея Зинина выходит книга «Разоблачение игры. О футбольных стратегиях, скаутинге, трансферах и аналитике».



Известный футбольный менеджер, за плечами которого работа на руководящих постах в «Спартаке», «Локомотиве», «Краснодаре», один из ведущих в стране специалистов по вопросам спортивных стратегий, скаутинга и трансферных решений на конкретных примерах с именами и цифрами рассказывает о футбольных концепциях, моделях клубов и особенностях подбора игроков. С нестандартной точки зрения Алексей Зинин анализирует игру команд, нюансы работы тренеров, ментальность клубных руководителей и сравнивает психологию российских звезд футбола с лучшими мировыми аналогами. Книга абсолютно уникальна, так как помимо эксклюзивной деловой информации содержит большое количество инсайдов и занимательных историй о топовых персонах.

«Чемпионат» опубликует несколько выдержек. На сайте издательства можно сделать предзаказ книги.

Как и зачем игроков превращают в козлов отпущения

Мне всегда было непонятно, почему многие клубы так любят заниматься садизмом-мазохизмом вместо того, чтобы получать дивиденды.



Это – вообще любимая забава первых лиц российских клубов: «замочить игрока!» Действительно, ну почему тренер может «мочить» игрока, а президент нет?!



Я вам больше скажу: в нашей стране всего несколько клубов, которые могут обходиться без собственноручно созданного образа врага.



Как обычно это происходит? Примеров тысячи, разной квалификации, но приведу вам лишь одну схему из наиболее распространенных.



Первое лицо (владелец ли, президент ли), как правило, не имеет возможности погружаться во все нюансы, он не участвует в оперативном управлении и не находится каждый день с командой. При этом информация ему необходима, он старается ее черпать каждый день из «своих источников», каковыми могут быть начальники команды, администраторы, врачи, управленцы, тренеры или просто друзья, приближенные к команде.



У каждого из этих людей могут быть свои взгляды на жизнь, свои комплексы, свои интересы и, соответственно, своя субъективность и свое отношение к игрокам.



И вот такие люди могут создать предпосылки для того, чтобы в отношении какого-то игрока первое лицо сильно обиделось. Вариантов множество, приведу несколько, и не абстрактных, а тех, которые стали реальным поводом для травли игроков:



«Мы предложили игрокам зафиксировать курс евро, а один игрок отказался. И это в трудное для клуба время! Отказался пойти навстречу клубу, который его кормит. Ладно бы кто-то другой, но у этого-то тааакая зарплата! А главное: как футболист ничего из себя уже не представляет».

Жо, Карвальо, Вагнер Лав и Дуду — как у них дела? Жо жжёт в «Коринтиансе». Чем не повод вспомнить, как поживает четвёрка бразильцев из ЦСКА, нашумевшая в середине 2000-х?

«Читали интервью такого-то? Он там всех поблагодарил: и своего первого тренера, и свою предыдущую команду, и о соперниках лестно отозвался, а про нас ни слова не сказал. Вообще ни одного слова про команду, в которой он играет. Да еще и здоровается сквозь зубы. Не зря ребята его недолюбливают».



«Мы этому парню дали такую зарплату, а он даже на тренировке забить не может. Да еще вес лишний никак не сбросит. Явно считает себя самым умным, плевать он на нас хотел».



«Он в прошлом матче нам привез, из-за него проиграли, а он ходит, улыбается, как будто ничего не случилось. Ни стыда, ни совести».



«Еще толком заиграть не успел, а уже татуировку набил, да еще вчера покрасился. Явно звездную подхватил. Только о тачках говорит, да девчонки на уме. Упустили мы парня!»

***

Футбол – это кипение страстей, эмоций, и первые лица, как правило, в этой части дадут фору любому. Многие из них не будут разбираться, правда прозвучала или нет, что именно за этой правдой скрывается, верно ли истолкован поступок. Они сразу «заведутся» и с тех пор начнут к игроку усердно присматриваться. Но «то, что мы хотим увидеть, то мы и видим». В скором времени ком негатива будет стремительно расти. И однажды, в момент эмоциональных потрясений, когда нужно будет найти крайнего и на какого-то обрушить свой гнев, будет дана команда на растерзание.



Игрока начнут душить, не ставить в состав, штрафовать, нелестно отзываться о нем в коллективе, а может быть, и в прессе. Его перестанут размещать в постерах к матчам, задействовать в общекомандных мероприятиях. Возможно, его просто начнут игнорировать.



Как бы то ни было, футболист явно перестанет быть счастливым в этом клубе. А показывать свой максимум многие игроки могут только в состоянии профессионального счастья. В общем, почти наверняка человек реально начнет деградировать, и люди в клубе будут утверждаться «в своей правоте».



Многие игроки после этого уже никогда не вернутся на свой уровень.



Футбольный мир – крохотная деревня, где информация разносится моментально. И потому все плохое, что было сказано об игроке в рамках клуба, вскоре станет известно в других клубах, а затем докатится до специалистов и, цепной реакцией, до журналистов и болельщиков.



И уже со всех сторон игрок узнает о себе, что он – «дно». Кто бы знал, как трудно при этом сохранить веру в себя!



Но не менее важен другой аспект: списанный игрок становится никому не нужен. Клуб уже не может его продать: нет покупателей. Более того, ни один клуб не готов дать игроку ту зарплату, которая у него есть сейчас. Потому что в условиях «деградации игрока» его готовы приютить лишь клубы с более скромными возможностями в качестве свободного агента, на небольшую зарплату. Редко какой игрок согласится пойти на существенное понижение, поэтому он просит свой клуб, который хочет с ним расстаться, выплатить за расторжение контракта какую-то денежную компенсацию. Первое лицо клуба злится еще сильнее и ничего платить не собирается. Так игрок остается в команде, но продолжает быть опальным. Круговая порука. Примеры даже не привожу, потому что их множество, в некоторых клубах сделавшиеся неликвидными игроки пачками бегали по кругу.



v Зачем публично списывать игрока? Списанный игрок становится никому не нужен. Клуб уже не сможет его продать: не будет покупателей. Более того, ни один клуб не будет готов дать игроку ту зарплату, которая у него есть сейчас.



А теперь самый важный вопрос: зачем? Зачем клуб начинал войну? Ведь пострадали обе стороны. Обе стороны понесли репутационные, психологические и финансовые потери.

Алекс, Веллитон, Ибсон и Кариока: где они теперь Вы же помните этих четверых парней? Выясняем, что с ними стало после ухода из «Спартака».

Жозе Коусейру как новый взгляд на российскую действительность

Да, я знаю любимое выражение футбольных функционеров: «куда не целуй футболиста – везде попа». Да, соглашусь, что игроки не ангелочки, и нередко сами дают повод. Однако считаю, что в 8 из 10 случаев главный виновник негативной развязки – именно клуб.



Клуб – это родители. Игрок – это ребенок. Родители должны быть умней, мудрей, они обязаны отдавать отчет далекоидущим последствиям. И потом, ребенок не виноват, что он у них появился, что они управляют его развитием.



Вот мы и подобрались к самому важному в данной теме. Мы сейчас не будем разбирать, справедлив клуб или ошибается. Мы сразу постараемся разобраться в том, как лучше вести себя клубу, если он решил избавиться от игрока.



Когда я работал в «Локомотиве», и мы проводили переговоры с Жозе Коусейру по поводу его назначения на пост главного тренера железнодорожников, он спросил: «Есть игроки, с которыми руководство хочет расстаться? Дайте мне эти фамилии. Я окутаю ребят заботой. Я буду лестно отзываться о них в прессе. Я буду давать возможность им играть либо в простых матчах, либо при выходе на замену, когда игра будет складываться в нашу пользу. Давайте все вместе мы сделаем их счастливыми, давайте покажем их значимость для нас.

Позитивно настроенные игроки, да еще с игровой практикой и хорошей репутацией всегда востребованы. Вы быстрей сможете найти им новые команды, клуб заработает на их трансферах деньги и сможет на их место приобрести тех игроков, которые сделают нас сильнее».



Португалец фактически слово в слово озвучил то, что я транслировал в нашем футбольном обществе. Такой алгоритм поведения – абсолютно нормальная практика на Западе.

За что попадали на плаху прежние тренеры «Локо» Миодраг Божович полон оптимизма в начале работы с «Локомотивом». Перечисляем ошибки предыдущих тренеров, которые он не должен повторить.

Как ЦСКА и «Спартак» реагировали на загулы Жо и Веллитона, и почему одни обогатились, а другие проиграли

Один из ярчайших примеров – Жо и ЦСКА. Приехав в Россию, молодой бразилец принялся разрывать соперников и демонстрировать чудеса результативности. А затем на гребне популярности он попал под влияние бомбардира любви Вагнера Лава. Тот показал соотечественнику ночные клубы, знойные красотки выстраивались в очередь.



Жо не спал по ночам, приходил измотанным на тренировки. Организм не выдерживал, сыпался. Образумить игрока не удавалось. Он по три-четыре дня лечился, выходил на игры разобранным, сила инерции еще действовала какое-то время, а затем статистика стала падать.



Что сделал ЦСКА? Клуб понял, что еще год пребывания Жо в Москве, и игрока будет уже не собрать. Поэтому было решено бразильца во что бы то ни стало продать, а для этого нужно провести качественную «предпродажную подготовку».



ЦСКА наглухо закупорил информацию о разгульном образе жизни игрока, о его травмах.

Вы помните Жо? Он в порядке: сделал «Коринтианс» чемпионом Бразилии А среди тех, кто празднует победу «Коринтианса», есть и Роналдо.

Футболист продолжал иметь игровую практику, тренерский штаб всячески подчеркивал достоинства нападающего, а ухудшившуюся статистику объясняли изменением роли игрока на поле, тем, что футболист стал больше работать на команду. Главное же – армейцы продолжали побеждать, а Жо – иметь статус одного из лучших бомбардиров минувшего первенства. Ему был всего двадцать один год, казалось: вся карьера впереди.



ЦСКА инициировал статьи в прессе о талантливом нападающем и основательно работал на трансферном рынке. Вскоре, несмотря на то, что за весь первый круг 2008 года Жо забил всего 3 мяча, подоспело заманчивое предложение от «Манчесетер Сити», и бюджет армейцев пополнился на 24(!) миллиона евро. Эти деньги отчасти позволили красно-синим укрепить свой состав нужными игроками и сохранить свои ведущие позиции на долгие годы.

Могли ли армейцы вместо этих 24 миллионов евро получить убытки, как финансовые, так и репутационные? Легко, если бы свою обиду поставили выше интересов дела. Стали бы игрока «глушить», подключили бы прессу и болельщиков, стали бы гонять по арендам и в итоге спихнули бы годы спустя за бесценок.



Именно по второму, классическому для России пути пошел «Спартак» в случае с Веллитоном. Бразилец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, к нему был серьезный интерес на Западе, точно знаю, что его хотели дортмундская «Боруссия», «Фиорентина», «Лион», фигурировали хорошие деньги, но красно-белые момент упустили. А потом, когда игрок окончательно увлекся «ночной» жизнью, его стали прессовать и отправили в аренду. После нескольких лет обоюдных мучений некогда неординарный форвард был продан в Турцию за 1 миллион евро.



Да, можно обвинить во всем Веллитона, но он расплатился за свои ошибки своей карьерой. Жо, кстати, тоже лет пять потом приходил в себя, однако, условно говоря, клуб «Спартак» проиграл клубу ЦСКА 23 миллиона евро, а значит, упустил целый ряд сильных игроков, следовательно, и места в турнирной таблице, и путевки в Лигу чемпионов, и дополнительные деньги, и опыт, который приобретается для больших последующих побед.



Да, в футболе мелочей не бывает. Даже такая локальная вещь, как неправильная тактика в отношении своего же игрока, способна, пускай и частично, нанести клубу стратегический урон.