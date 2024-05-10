Смородская: очень рада, что Миранчук вышел в финал ЛЕ, — Алексей приобретает опыт

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о выходе в финал Лиги Европы итальянской «Аталанты», в составе которой выступает российский полузащитник и экс-игрок железнодорожников Алексей Миранчук. В то же время Смородская отметила, что «Аталанте» будет тяжело обыграть в еврокубковом финале «Байер».

«Остановить непобедимый «Байер» — очень трудная задача для «Аталанты», но в футболе бывает всё. Например, только что «Боруссия» вышибла «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Будем надеяться.

Я очень рада за Алексея Миранчука, он приобретает опыт в таких сложных турнирах, на последних стадиях. Это очень здорово. Но не будем забегать вперёд, потому что я очень суеверная», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.