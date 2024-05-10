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«Крылья Советов» — «Ахмат»: текстовая трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 16:00 мск

«Крылья Советов» — «Ахмат»: текстовая трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Встречу примет стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в июле прошлого года, «Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» со счётом 2:1. По состоянию на сегодняшний день самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 27 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев 32 очка.

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Турнирная таблица РПЛ
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