Лунёв: рад, что беспроигрышная серия «Байера» продолжается, перед сезоном не ожидал такого

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, ранее выступавший за «Байер», высказался о беспроигрышной серии леверкузенцев.

«Матч «Байера» с «Ромой» не смотрел, но сегодня включил обзор. Не скажу, что удивлён, но рад, что беспроигрышная серия «Байера» продолжается. Мало кто сомневался после первой игры, что «Байер» пройдёт дальше.

Конечно, перед сезоном не ожидал, что у «Байера» будет такая серия без поражений. Но ожидал, что команда будет биться за самые высокие места», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне, 9 мая, «Байер» сыграл вничью с итальянской «Ромой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и пробился в финал турнира, где сыграет с «Аталантой».