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Лунёв: хочется, чтобы «Байер» взял требл, а Миранчук проявил себя в финале Лиги Европы

Лунёв: хочется, чтобы «Байер» взял требл, а Миранчук проявил себя в финале Лиги Европы
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В решающем матче еврокубка встретятся немецкий «Байер», за который ранее выступал Лунёв, и итальянская «Аталанта», в составе которой играет россиянин Алексей Миранчук.

«В финале Лиги Европы буду болеть за красивый футбол. Но и за то, чтобы Алексей Миранчук максимально себя проявил. Но и хочется, чтобы «Байер» победил и взял требл в этом году, раз такая возможность есть», — сказал Андрей Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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