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Клопп — о «Боруссии» в финале Лиги чемпионов: очень рад за Дортмунд

Клопп — о «Боруссии» в финале Лиги чемпионов: очень рад за Дортмунд
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, ранее возглавлявший дортмундскую «Боруссию», высказался о выходе «шмелей» в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Я очень рад за Дортмунд. Буду болеть за них. Выступить экспертом? Нет, вы с ума сошли? Мне очень приятно, что в «Боруссии» до сих пор есть те люди, с которыми работал я. Финал Лиги чемпионов — большое достижение. Хорошая история», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Боруссия» прошла в финал Лиги чемпионов, обыграв на стадии полуфинала «ПСЖ». Матч между дортмундцами и парижанами состоялся 7 мая. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча завершилась победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс. В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом».

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