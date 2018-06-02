Непомнящий снова в деле! Главное — в обзоре дня

В Испании назвали причины ухода Зидана из «Реала»

Испанское издание AS опубликовало статью, в которой рассказало о причинах ухода главного тренера мадридского «Реала» Зидедина Зидана со своего поста.



Как утверждает издание, французский специалист был обеспокоен возможным уходом из клуба нападающих Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Причём потенциальный уход валлийца тревожил Зидана больше, поскольку он был связан с внутрикомандными проблемами, в то время как португалец хотел повышения оклада.



Также наставник «сливочных» был недоволен трансферными планами президента клуба Флорентино Переса, которые тот не согласовывал с ним. Функционер хотел пригласить в команду вратаря «Атлетика» Бильбао Кепу Ариссабалагу, форварда «Баварии» Роберта Левандовского и нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, хотя Зидан намеревался продолжать работать с имеющимися в распоряжении игроками – Кейлором Навасом, Каримом Бензема и Криштиану Роналду.

Помимо этого Зидан был расстроен низким уровнем поддержки со стороны руководства «Реала» по ходу сезона, когда у команды возникали трудности. Француз понимал, что его будущее в клубе зависит только от результата в Лиге чемпионов.

«Уфа» определилась с преемником Семака

По информации «Чемпионата», новым наставником «Уфы» станет Сергей Томаров, входивший в тренерский штаб Сергея Семака.



Руководители «Уфы» также рассматривают вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ахмата» Михаила Галактионова, однако склоняются к тому, чтобы сделать ставку именно на Томарова. Молодой специалист работает в структуре башкирского клуба с 2011 года и в прошлом сезоне занимал пост старшего тренера основной команды.



Семак недавно покинул «Уфу» и подписал контракт с «Зенитом». Вслед за ним, по данным различных СМИ, отправится его бывший ассистент Александр Низелик.

Серхио Рамос и члены его семьи сменили номера телефонов из-за угроз смерти

Капитан «Реала» Серхио Рамос и члены его семьи вынуждены были поменять номера телефонов после угроз, поступивших в их адрес после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1), сообщает COPE.



В первом тайме встречи после единоборства с Рамосом травму плеча получил лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин не смог продолжить игру и был заменён. Многие болельщики обвинили Рамоса в умышленном нанесении травмы Салаху.



Защитнику «Реала» и его семье стали поступать угрозы смерти. Полиция пытается разобраться со звонками и постами в социальных сетях в адрес Рамоса и его близких.

Фото: Power Sport Images/Getty Images

Кононов: нравится Моуринью, но стиль Зидана ближе

Новый наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов назвал три вещи, которые определяют его тренерскую философию.



«Получать удовольствие, профессионально относиться к своим обязанностям и делать результат не ради результата. Результат должен быть при качественной игре, которая нравится зрителям. Если она нравится им, как может нам она не нравиться?



Близок ли мне стиль Моуринью? Нет, но мне нравится Моуринью. Его образованность, харизма и положительные человеческие качества. По стилю мне нравится Зидан. Он — один из лучших тренеров мира. Хоть он очень молод, но добился больших успехов за короткий срок, работая в большом клубе. Это говорит о качестве его работы и профессионализме. У него большое будущее», – сказал Кононов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Максимом Ерёминым и Иваном Карповым.

«Челси» отказался от идеи приглашения Сарри из-за инцидента с Манчини

«Челси» решил отказаться от идеи приглашения на пост главного тренера команды экс-рулевого «Наполи» Маурицио Сарри, утверждает Sky Sports.



По данным издания, причиной такого решения лондонского клуба стали противоречивые поступки итальянского специалиста в прошлом, в частности инцидент в 2016 году, когда он поругался с возглавлявшим тогда «Интер» Роберто Манчини. Во время матча Сарри крикнул в сторону Манчини слово frocio, которое итальянцы используют в значении «гомосексуалист» в грубой форме.



После того случая Сарри заявил, что не является гомофобом, но этот инцидент и некоторые другие спорные поступки тренера заставили руководство «Челси» отказаться от его кандидатуры.

«Балтика» назначила Непомнящего главным тренером

«Балтика» достигла с Валерием Непомнящим договорённости о его назначении на пост главного тренера калининградской команды. С «Балтикой» он подпишет контракт до окончания сезона-2018/19.



«Это опытный и титулованный специалист. Приятно, что он согласился возглавить нашу команду», — цитирует председателя совета директоров клуба Александра Шендерюка-Жидкова пресс-служба «Балтики».



«Валерий Кузьмич – авторитетный тренер, который хорошо известен за пределами нашей страны. Его методика работы не только даёт спортивный результат, но и позволяет прогрессировать молодым футболистам, что для нас немаловажно», — отметил генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая.



«Мне понравились здоровые амбиции руководителей «Балтики» и те условия, которые сейчас созданы в Калининградской области для развития футбола. Знаю, что Калининград – по-настоящему футбольный город. Регион заслуживает иметь команду Премьер-Лиги», — сказал Непомнящий.