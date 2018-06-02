Это смешно, но в сборной Италии у Манчини появился свой Дзюба

Д’Амброзио, Кальдара, Мандрагора… Нынешний состав сборной Италии — сплошная печаль. Нет, интересные футболисты в этой команде есть по сей день. С суперзвёздами глубокий кризис. Тем удивительнее жест Манчини, ставшего её тренером. Уж мы-то знаем, что этот персонаж не любит, когда выбирать не из чего.

Но кое-какие «трансферы» он придумал и здесь. Например, вызвал в сборную Кришито, которого игнорировали за его выступления в российской лиге. И не мешкая, позвал туда Марио Балотелли, с которым работал раньше.

Первый матч на посту тренера сборной Манчини выиграл у Саудовской Аравии. Скромные 2:1 против команды с самым низким рейтингом ЧМ. Впрочем, о чём это мы, Италия на этот чемпионат не поехала вообще.

Впереди ждал матч с Францией. Командой, у которой на этот ЧМ набиралось сразу несколько команд.

Старая добрая защита Манчини. Мы соскучились.

Италию лишили мяча с первых минут. Пока гости не могли даже адекватно разыграть штрафной, Дембеле начинал свои вкрадчивые кроссы по флангу. Французы всё более явно набирались уверенности: тут-то Мбаппе и пошёл на пятерых, заработав штрафной. А уже спустя несколько мгновений защита Манчини допустила очередной удивительный ляп, сонно наблюдая за тем, как Юмтити забил первый гол в матче. Стадион оживился.

У итальянцев впереди что-то пытался соорудить Балотелли. Бонуччи тем временем искал форвардов из глубины. Но стоило французам чуть-чуть прибавить темп, как Канте пробрался к штрафной и угодил в штангу. Тут же к воротам безо всяких проблем прорвался Мбаппе, а ещё через пару минут Дембеле и компания показали как отрезать защиту соперника в несколько пасов. Этой забавой и стали развлекать себя французы, временами пуляя мяч в сторону чужих ворот.

А потом был пенальти. Гризманн уложил второй мяч, и возникло ощущение, что всё потихоньку встаёт на свои места.

Ближе к концу тайма Балотелли выдал коронный психоз в стиле Артёма Дзюбы и решил в одиночку вернуть Италию в игру. Сначала он попёр на нескольких игроков и заработал штрафной (вообще-то арбитр должен был ставить пенальти). С этого же штрафного Марио сильно пробил во вратаря, а на добивании успел Бонуччи, сократив отставание в счёте.

В этот раз без камбэков

С первых же минут второго тайма Италия полетела вперёд. И знаете, чьими усилиями? Марио Балотелли. Мяч с острого угла в ворота не пошёл, и итальянцы изобразили подобие навала. Правда, тут же едва не пропустили гол, но Дембеле угодил в перекладину. Немного погодя, защитники гостей устроили очередную клоунаду, но удар Погба прошёл рядом со штангой. Ещё одна опасная контратака французов, и я решил, что больше не буду удивляться передвижениям итальянских защитников. Видимо, какие-то вещи не меняются никогда.

Последние 35 минут были не очень богаты на события, и в пору было тренироваться в написании текстов в роскошном формате имени Павла Пучкова. Исключением стал лишь какой-то магический по своей траектории гол Дембеле. Вот что вместил в себя оставшийся отрезок.

Дембеле и Гризманн в очередной раз прошли итальянскую защиту как детей, разыграв красивую стеночку.

Италия временами скатывалась к верховым подачам на Балотелли. У Марио всё равно не получалось цепляться за мячи.

Дешам очень сильно обрадовался третьему забитому мячу.

Первую замену Манчини сделал лишь на 65-й минуте. Кристанте вышел вместо Пеллегрини.

Трибуны дружно спели «Марсельезу» (гимн Франции). Получилось очень мощно.

Мбаппе, который был очень активен в течение всего матча, всё же забил гол. Но из офсайда: реф его не засчитал. Жаль — заслужил.

Сиригу сделал фантастический сейв и не позволил Товену довести счёт до крупного.

Балотелли заменили в конце матча, и он не устроил бучу.

Последние минуты команды откровенно катали мяч. Одним из лучших в составе итальянцев стал Марио Балотелли. Футболист, который особенно хорош, когда всё идёт к чертям. Тот, кто способен нагнать эмоций даже тогда, когда все вокруг спят. В «Зените» у Манчини такой уже был.

Но у Балотелли есть несколько преимуществ. Во-первых, в их отношениях с Манчини есть богатая история. Во-вторых, сейчас они встретились в правильный момент. Тогда, когда Балотелли явно перерос «Ниццу» и готовится к переходу в топ-клуб.

Иметь такого футболиста в сборной особенно удобно. Геройствовать по будням сложно. Для этих дел сборная — идеальный вариант.