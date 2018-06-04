Самое странное тренерское решение по составу на ЧМ-2018

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Лерой Зане не едет на чемпионат мира в России. Как это?

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Лерой Зане
Кирилл Хаит
Фото: Stu Forster/Getty Images
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Футбол / ЧМ по футболу 2018

«В жизни тренера национальной сборной по футболу точно есть более простые дни, чем когда он должен объяснить четырём игрокам, почему они должны отправиться домой. Эти четыре игрока заслужили место в расширенном составе своим выступлением по ходу сезона. Я поговорил с каждым из них. Вы можете представить, как велико их разочарование. Они чувствуют себя, как люди, которым за стойкой регистрации отказались в полёте».

Так Йоахим Лёв прокомментировал отцепление от сборной Бернда Лено, Джонатана Та, Нильса Петерсена и Лероя Зане. И это очень странно.

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Во-первых, как насчёт объяснений? Неужели отсутствие в сборной Германии Лероя Зане – это так естественно, что не нуждается в объяснениях? На всякий случай, напомню, что объяснение – это комментарий, который содержит аргументацию решения. Видимо, Лёв посчитал, что аргументировать решение оставить Зане вне заявки не нуждается в аргументации.

Во-вторых, как насчёт логики? Зане – игрок левого крыла атаки, эту позицию в окончательной заявке сборной Германии могут закрыть: Юлиан Дракслер, Юлиан Брандт и Марко Ройс. Ладно, опустим Ройса: пусть он и сыграл всего 10 матчей во всех турнирах из-за травмы, но должен быть на чемпионате мира в любом случае. Причины понятны. Но даже если не считать его, кто из оставшейся пары провёл сезон сильнее, чем Зане – риторический вопрос. По статистике гол+пас Зане сильнее превосходит любого из них в два раза и больше. По статистике ключевых пасов – в полтора раза. По успешным обводкам – в два. Правда, статистика определяет не всё.

Если отвлечься от статистики, мы видим игрока без слабых мест. Зане не только обладает скоростью и техникой, он также не эгоистичный игрок, который создаёт много моментов для партнёров. Он провёл сезон на одном дыхании: без длительных спадов и с равномерной эффективностью с августа по май. Единственный месяц без результативных действий – февраль, когда две недели Зане был травмирован, а потом два матча играл не с первых минут. В общем, важнейший игрок чемпионов Англии.

В-третьих, как насчёт первых двух пунктов?

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Лёв сделал всё очень буднично, как будто речь идёт не о футболисте, который получил награду «Лучший игрок сезона» в АПЛ. Трудно представить, что он не задумывался о резонансе этого решения. Но выглядит всё так, как будто не задумывался.

Как можно объяснить отсутствие Зане?

Предположение есть. Тактически Зане – не тот игрок, который идеально вписывается в модель Лёва. Он создаёт ширину атаки и любит уходить в бровку, проводит почти весь матч привязанным к своему флангу. Дракслер и Брандт (Лёв пробует его справа, но в клубе Брандт играет на левом фланге) в большей степени инсайды, они постоянно смещаются с мячом в центр. Кстати, к Ройсу это тоже относится. Это вариант объяснения. Но и он вызывает вопросы.

Разве оставлять в заявке трёх игроков с похожим стилем игры эффективнее, чем иметь третьим того, чей стиль отличается и создает вариативность атаки? И ещё более важный вопрос: почему теоретические тактические трудности не помешали взять Зане на Евро-2016?

А не было ли там конфликта?

Об этом ничего не известно. Есть только информация о некоторых ограничениях, которые Лёв ввёл в сборной перед чемпионатом мира. Они коснулись личной жизни футболистов. Теперь им понадобится получать разрешение от тренерского штаба, чтобы встретиться с жёнами и подругами. По умолчанию на чемпионате мира это не разрешается. Кроме семей, ограничения коснулись социальных сетей.

Это стандартная практика для Лёва на крупных турнирах, поэтому предположить, что Зане психанул и сказал: «Я буду выкладывать фоточки в «инстаграм» и делайте, что хотите!» — как-то не получается. Если конфликт и есть, его удалось скрыть. Но отсутствие объяснений по одному из самых известных (и эффективных) игроков сборной Германии всё-таки вызывает слишком много вопросов, чтобы исключить выбор по личным качествам.

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