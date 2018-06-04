Самое странное тренерское решение по составу на ЧМ-2018

«В жизни тренера национальной сборной по футболу точно есть более простые дни, чем когда он должен объяснить четырём игрокам, почему они должны отправиться домой. Эти четыре игрока заслужили место в расширенном составе своим выступлением по ходу сезона. Я поговорил с каждым из них. Вы можете представить, как велико их разочарование. Они чувствуют себя, как люди, которым за стойкой регистрации отказались в полёте».



Так Йоахим Лёв прокомментировал отцепление от сборной Бернда Лено, Джонатана Та, Нильса Петерсена и Лероя Зане. И это очень странно.

Нойер вошёл в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира – 2018

Во-первых, как насчёт объяснений? Неужели отсутствие в сборной Германии Лероя Зане – это так естественно, что не нуждается в объяснениях? На всякий случай, напомню, что объяснение – это комментарий, который содержит аргументацию решения. Видимо, Лёв посчитал, что аргументировать решение оставить Зане вне заявки не нуждается в аргументации.



Во-вторых, как насчёт логики? Зане – игрок левого крыла атаки, эту позицию в окончательной заявке сборной Германии могут закрыть: Юлиан Дракслер, Юлиан Брандт и Марко Ройс. Ладно, опустим Ройса: пусть он и сыграл всего 10 матчей во всех турнирах из-за травмы, но должен быть на чемпионате мира в любом случае. Причины понятны. Но даже если не считать его, кто из оставшейся пары провёл сезон сильнее, чем Зане – риторический вопрос. По статистике гол+пас Зане сильнее превосходит любого из них в два раза и больше. По статистике ключевых пасов – в полтора раза. По успешным обводкам – в два. Правда, статистика определяет не всё.

Если отвлечься от статистики, мы видим игрока без слабых мест. Зане не только обладает скоростью и техникой, он также не эгоистичный игрок, который создаёт много моментов для партнёров. Он провёл сезон на одном дыхании: без длительных спадов и с равномерной эффективностью с августа по май. Единственный месяц без результативных действий – февраль, когда две недели Зане был травмирован, а потом два матча играл не с первых минут. В общем, важнейший игрок чемпионов Англии.



В-третьих, как насчёт первых двух пунктов?

Как Гвардиола смог так быстро убить интригу в АПЛ. Объясняем «Манчестер Сити» не выиграл чемпионат в декабре… но что-то вроде этого.

Лёв сделал всё очень буднично, как будто речь идёт не о футболисте, который получил награду «Лучший игрок сезона» в АПЛ. Трудно представить, что он не задумывался о резонансе этого решения. Но выглядит всё так, как будто не задумывался.

Как можно объяснить отсутствие Зане?

Предположение есть. Тактически Зане – не тот игрок, который идеально вписывается в модель Лёва. Он создаёт ширину атаки и любит уходить в бровку, проводит почти весь матч привязанным к своему флангу. Дракслер и Брандт (Лёв пробует его справа, но в клубе Брандт играет на левом фланге) в большей степени инсайды, они постоянно смещаются с мячом в центр. Кстати, к Ройсу это тоже относится. Это вариант объяснения. Но и он вызывает вопросы.

Разве оставлять в заявке трёх игроков с похожим стилем игры эффективнее, чем иметь третьим того, чей стиль отличается и создает вариативность атаки? И ещё более важный вопрос: почему теоретические тактические трудности не помешали взять Зане на Евро-2016?

А не было ли там конфликта?

Об этом ничего не известно. Есть только информация о некоторых ограничениях, которые Лёв ввёл в сборной перед чемпионатом мира. Они коснулись личной жизни футболистов. Теперь им понадобится получать разрешение от тренерского штаба, чтобы встретиться с жёнами и подругами. По умолчанию на чемпионате мира это не разрешается. Кроме семей, ограничения коснулись социальных сетей.



Это стандартная практика для Лёва на крупных турнирах, поэтому предположить, что Зане психанул и сказал: «Я буду выкладывать фоточки в «инстаграм» и делайте, что хотите!» — как-то не получается. Если конфликт и есть, его удалось скрыть. Но отсутствие объяснений по одному из самых известных (и эффективных) игроков сборной Германии всё-таки вызывает слишком много вопросов, чтобы исключить выбор по личным качествам.